Así se mueven las fuerzas del nuevo Congreso tras triunfo de De la Espriella: ¿qué falta?

Congreso de la República. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, está en la tarea de lograr mayorías en el Congreso para iniciar su mandato desde el 7 de agosto. Una vez llegue a la Casa de Nariño para asumir el cargo presidencial en reemplazo de Gustavo Petro se enfrentará a un complejo panorama en materia de gobernabilidad.

En el papel, cuenta con cuatro senadores —a falta de los escrutinios legislativos finales— que hacen parte del partido Salvación Nacional, que lo avaló para la campaña presidencial. Si bien hay varios partidos que lo apoyaron durante su candidatura, no todos los apoyos se han concretado para este periodo legislativo.

Oficialmente De la Espriella ya cuenta con el apoyo del Centro Democrático y de Cambio Radical. Además, se espera que más pronto que tarde a ellos se le sumen el Partido Conservador, el Partido de la U, el Mira y Colombia Justa Libres.

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Por otro lado, el Partido Liberal aún no ha decidido si de declara como bancada de gobierno o como independientes, pues esta última les traería beneficios burocráticos.

Por su parte, desde la otra orilla el Pacto Histórico ya se declaró como bancada de oposición, mientras que la Alianza Verde no da cuenta todavía de si seguirá los pasos del partido del oficialismo o si de declarará en independencia, algo que ha empezado a causar quiebres a nivel interno, pues un bloque buscaría la independencia mientras que el sector más petrista dentro de la colectividad busca la oposición.

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Para lograr gran parte de sus proyectos, entre ellos la reducción en un 40 % del Estado, De la Espriella necesita las mayorías en el Congreso.

Sin embargo, aunque en este momento todo apunta a que conseguirá las mayorías para el periodo legislativo, todo puede pasar, pues los partidos tienen la oportunidad de cambiar de postura una vez durante todo el mandato.

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De acuerdo con el Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018), los partidos políticos deben registrar su declaración política cada cuatro años, obligatoriamente dentro del mes siguiente al inicio del gobierno (entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre a nivel nacional). ​Durante ese periodo constitucional, las organizaciones políticas tienen derecho a modificar su postura por una sola vez.

En la cuenta regresiva, los partidos tienen una fecha límite: tiene solo un mes, luego de posicionarse, para declarar su posición ante el Consejo Nacional Electoral.

Lo cierto es que Abelardo de la Espriella ya está pensando en cómo maniobrar estos asuntos políticos, ya que en las últimas horas se ha reunido con varios de sus asesores más cercanos para definir la conformación de su gabinete y concretó el anuncio de su ministro del Interior, Rodrigo Lara, exmilitante de Cambio Radica. Esta conversación sin duda deberá tener en cuenta la reorganización de las fuerzas en el Congreso, que asumirá funciones el próximo 20 de julio.

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