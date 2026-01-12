Se intensifica campaña por llegar al Congreso: así se mueven algunas alianzas en regiones

Se intensificaron los movimientos en las campañas al Congreso: Pacto Histórico, Ahora Colombia y Centro Democrático ya mueven la maquinaria para lograr mayorías en el Legislativo. Foto: Archivo particular

Con miras a ocupar un escaño en el Congreso a partir del 20 de julio, los más de 3.000 candidatos intensificaron sus eventos de campaña una vez llegado el 2026. A 55 días para los comicios de 8 de marzo se ha convertido en un común denominador en casi todo el territorio nacional los grandes eventos de campaña, o en su defecto, actores políticos en las calles buscando la favorabilidad para acaparar votos en las urnas.

De hecho, entrado el nuevo año y ya con un orden establecido, la bancada oficialista ha sido de las primeras en reportar movimientos en diferentes puntos a nivel nacional. Por ejemplo, la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, Carolina Corcho, lideró un encuentro con varios candidatos a la Cámara por Bogotá y seguidores de este partido en el que el eje principal fue mostrar los resultados del gobierno Petro y algunas propuestas de Iván Cepeda, la apuesta del progresismo para seguir en el poder.

A esa cita acudieron, entre otros, los representantes María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Heráclito Landinez y Tamara Argote, así como los aspirantes Daniel Monroy y Laura Beltrán, quienes coparon varios puntos de la ciudad mostrando algunas de las propuestas para trabajar a partir de 2026.

Sin embargo, los movimientos no solo se producen en la capital. Valle del Cauca ha sido otra región en la que el oficialismo ha tomado fortaleza y los encuentros de campaña han sido encabezados por Wilson Arias y Alfredo Mondragón, dos legisladores en activo que, además, encabezaron la votación del pasado 26 de octubre tanto a Senado como a Cámara, respectivamente. En Medellín la batuta la ha tomado Hernán Muriel, quien liderará la lista de Cámara.

Arranca la campaña en las calles y el apoyo se hace notar: cada vez más gente se suma y los carros pitan en respaldo. Con sentido común, organización y convicción, junto al pueblo bogotano, vamos a defender lo logrado y a seguir impulsando el cambio para volver a ganar en las… — Mar Pizarro (@delmarpizarro) January 12, 2026

En contraparte, la campaña del Centro Democrático ha tenido la cabeza visible del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha recorrido varias regiones en compañía de algunos aspirantes al Congreso. En la última semana la visita fue a Magangué (Bolívar), municipio en el que se hizo un evento con la candidata presidencial de ese partido, Paloma Valencia. Allí también estuvo el senador Enrique Cabrales, que busca la reelección en esa lista cerrada de ese partido.

La agenda de Uribe también ha comprendido viajes a Sucre, Atlántico, Santander, Tolima y su natal Medellín, ciudades en que un grueso de la lista cerrada que presentaron en diciembre ha acompañado al exmandatario.

Para el caso de la Alianza Verde, su movimientos también se expanden por todo el territorio colombiano, pero con un fuerte énfasis en el centro del país. Por ejemplo, congresistas como Ariel Ávila, Angélica Lozano, Jonathan Pulido ‘Jotape’, Katherine Miranda o Luis Garzón han enfocado sus esfuerzos de campaña en a capital colombiana y algunos municipios colindantes. Sin embargo, otros nombres han abierto esa baraja.

Por ejemplo, Jhon Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se ha movido por ese departamento, Huila, el sur de Santander y parte del Tolima. Su apuesta es tomar el puesto de Carolina Espitia, quien sería una carta de ese sector político para alguna gobernación en 2027. Otro que ha centrado su campaña en Santander es Cristian Avendaño, quien ha buscado dar visibilidad a su trabajo de control político en la Cámara y que espera lograr una curul en el Senado.

💪🏼 Nuestra denuncia de la corrida de toros ILEGAL en Barbosa generó indignación nacional. Desde Boyacá, Casanare, Valle del Cauca y Antioquia nos han escrito para frenar estas corridas ilegales 🚫



👉🏼Si quieres liderar esta iniciativa en tu municipio, súmate a las acciones… pic.twitter.com/zNI9L9Rng0 — Cristian Avendaño (@crisavendanof) January 8, 2026

En tanto, la coalición de Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso ha intensificado sus eventos tanto en la capital colombiana, como en el Valle del Cauca y Antioquia. Por Bogotá, dos de los nombres que más movimiento han tenido en la capital son Jennifer Pedraza, que busca llegar al Senado, y Germán Ricaurte, una de las fichas de los hermanos Galán (Juan Manuel y Carlos Fernando) para ocupar curul en la Cámara.

Por Antioquia los movimientos los ha dado, Federico Restrepo, mientras que en el Valle ha sido Juan Fernando Reyes Kuri el que ha llevado esas banderas. A ellos se suma el caso del Mira, que distribuyó sus fuerzas en norte y centro del país para buscar la permanencia de Ana Paola Agudelo, Carlos Guevara y Manuel Virgüez en el Senado.

