Así se mueven los partidos políticos en la previa al debate de la ley de ajuste fiscal

Los partidos políticos están moviéndose en la previa de la discusión que tendrá que dar el Congreso sobre el proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella. El Partido Liberal, el Conservador y el Centro Democrático han realizado reuniones públicas y/o privadas para discutir el articulado con el que el Ejecutivo pretende la reducción de burocracia, menos contratos y control en las compras en su rama del poder público, además de la modificación y creación de nuevos impuestos.

El Centro Democrático realizó un evento, con expertos económicos y toda su bancada, en la que el expresidente Álvaro Uribe señaló que la crisis fiscal que anuncia la nueva administración lo habían advertido desde que eran oposición al gobierno de Gustavo Petro. "Hay que buscar esas soluciones aquí y hay unos temas alternativos, uno de ajuste al proyecto y otro de sustituir el proyecto por una reforma profundamente estructural", dijo el exmandatario tras la reunión. Miembros dentro de la bancada oficialista no ven con buenos ojos el proyecto presentado, especialmente en lo relacionado con los posibles impuestos que afectan a las clases medias, e incluso, según fuentes le contaron a El Espectador, sobre la mesa está presentar un contraproyecto.

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Estamos en reunión de bancada del @CeDemocratico con el presidente @AlvaroUribeVel, realizando un estudio técnico y un análisis detallado del proyecto de ley de rescate fiscal presentado por el Gobierno Nacional.



También examinamos la situación de las finanzas públicas del país,… pic.twitter.com/k5U9tWJKzi — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) November 5, 2026

El presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), aseguró que la ley de ajuste fiscal es necesaria, pero no debe tocar el bolsillo de los colombianos. “Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”, dijo. Además, indicó que “el recorte del Estado es necesario y hay que hacerlo. Hay que reducir costos del Estado y esa es la vía. Hay mucha duplicidad de funciones, cargos que no se necesitan y todo eso hay que reducirlo”. Este movimiento cuenta con 17 senadores y 30 representantes en el Capitolio, 14 de ellos en las comisiones económicas.

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Nuestro partido @CeDemocratico cree firmemente en un Estado pequeño, austero, limitado y con bajos impuestos.



Los colombianos esperan una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos.



Es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y… — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) October 29, 2026

Una línea similar se maneja dentro de la bancada liberal, en donde sus congresistas de las comisiones económicas se reunieron en la previa al encuentro que se llevará a cabo en Barranquilla con el Ejecutivo, al que están invitados mayormente congresistas de estas comisiones. Dentro del partido hay dudas sobre el recorte del Estado y la necesidad de redistribuir las inversiones hacia las regiones, además de los beneficios reales de ciertas exenciones tributarias, en medio de la discusión sobre la modificación y creación de tributos con el texto presentado por el Ejecutivo. El movimiento está a la espera de la reunión de este fin de semana para presentar sus propuestas al Gobierno.

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El Partido Conservador, liderado por el expresidente del Senado Efraín Cepeda, se reunió en sesión extraordinaria para debatir las propuestas del gobierno que contiene la también llamada ley de rescate económico, con un énfasis especial en el impacto de las modificaciones y posibles aumentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las clases medias. Dentro de estas colectividades, que están dentro del oficialismo en el Capitolio, hay múltiples dudas sobre los impuestos a las clases medias y a la canasta básica.

"Invitamos al Legislativo, a su partido y a todos los de la coalición de gobierno, a discutir el articulado con la seriedad que exige la hora (…) Colombia vive un momento histórico. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de salvar al país de la peor crisis fiscal y económica de su historia", dijo Miguel Gómez, ministro de Hacienda, en un mensaje al Capitolio en medio de tensiones con el expresidente Uribe, líder de movimiento oficialista más grande del Capitolio, por un cruce de versiones sobre una supuesta petición de hojas de vida por parte del ministro al congresista Mateo Hidalgo, quien le bajó importancia a la controversia.

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