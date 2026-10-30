Este es el ambiente en el Congreso para la ley de ajuste fiscal: ¿la aprobarán?

El proyecto de Ley de ajuste fiscal planteado por el gobierno de Abelardo de la Espriella empieza a generar ruidos en los pasillos del Capitolio. Partidos de gobierno como el Centro Democrático han cuestionado varios puntos del articulado; el presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que “considera necesario reducir el tamaño del Estado”, pero se debe evitar que esto se traduzca “en mayores impuestos para los colombianos”. Por otro lado, desde la oposición se fueron de frente contra la propuesta que catalogan como “bajar impuestos a…

El proyecto de Ley de ajuste fiscal planteado por el gobierno de Abelardo de la Espriella empieza a generar ruidos en los pasillos del Capitolio. Partidos de gobierno como el Centro Democrático han cuestionado varios puntos del articulado; el presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que “considera necesario reducir el tamaño del Estado”, pero se debe evitar que esto se traduzca “en mayores impuestos para los colombianos”. Por otro lado, desde la oposición se fueron de frente contra la propuesta que catalogan como “bajar impuestos a los grandes ricos y más impuestos a los pobres y la clase media”.

Fuentes dentro del Capitolio le contaron a El Espectador que no hay un ambiente para adelantar la discusión como la plantea el Ejecutivo, especialmente por el aumento de los impuestos a tres meses de iniciada la nueva administración y a un año de que sean las elecciones regionales de 2027, que funcionarán como un plebiscito para el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Publicidad

Por su parte, el mismo Henríquez señaló que el Congreso está trabajando a toda marcha y que, una vez culmine el trámite de la Ley de Sometimiento, se abordará de inmediato el proyecto de Ajuste Fiscal presentado ayer. “Citados el martes a las 9 am para debatir el articulado y entramos con la ley de rescate fiscal. Aquí estamos trabajando a toda marcha. Hay que revisar el articulado; me preocupa el tema de más impuestos para los colombianos, lo miraremos con la bancada, acompañaremos lo que sea beneficioso”, señaló el presidente del Ejecutivo al finalizar la plenaria de este 30 de octubre.

En esa línea, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Veléz aseguró que el próximo jueves 5 de noviembre está citada la bancada parlamentaria de su colectividad a las 12 p.m. para "examinar temas relativos a modificaciones, supresiones o adiciones al proyecto “Rescate de la Economía” presentado por el Gobierno".

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.