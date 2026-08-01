Pacto Histórico revela detalles sobre eventos del 7 de agosto en Barranquilla, Cali y Bogotá

El líder de la oposición anunció detalles sobre las movilizaciones que emprenderá el Pacto Histórico el 7 de agosto. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El senador y líder de la oposición, Iván Cepeda, reveló algunos detalles sobre las movilizaciones que emprenderá el Pacto Histórico durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Los eventos están previstos para realizarse en Barranquilla, Cali y Bogotá.

Así lo reafirmó Cepeda durante una reciente conferencia de prensa en la que insistió que esa jornada será “pacífica” y desestimó que la convocatoria sea para “movilizaciones, ni marchas”. Según dijo, serán “tres concentraciones en tres ciudades del país”. En esos eventos participará el pleno de la bancada del principal partido de oposición al nuevo gobierno.

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De acuerdo con Cepeda, en Barranquilla las movilizaciones se van a realizar en la Carrera cuarta con calle Murillo. Allí acompañará el grueso de congresistas del Pacto Histórico de la región Caribe, así como organizaciones sindicales, dirigentes sociales y políticos.

Sobre la jornada que se convocó en Cali, misma ciudad en la que De la Espriella tomará juramento, esta será liderada por Aida Quilcué, excandidata vicepresidencial, quien junto con otro importante bloque de congresistas de ese partido estará en el denominado monumento de Puerto Resistencia.

Finalmente en Bogotá los actos se realizarán en la Plaza Núñez del Congreso de la República. “No vamos a realizar en esta oportunidad marchas. No van a ser movilizaciones y subrayo, serán de carácter pacífico. Nosotros hemos dicho que serán acciones de desobediencia civil, de expresión de nuestra oposición, pero por encima de todo tienen ese carácter de ser acciones no violentas”, dijo.

Cepeda agregó que mientras el presidente De la Espriella -a quien no reconoce como tal- publique los decretos que ha anunciado en campaña “nosotros como oposición vamos a expresar nuestra postura sobre cada una de esas medidas que se estén tomando”.

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“Cualquiera de esas medidas que viole los derechos sociales, la soberanía nacional, intente acabar o depredar la naturaleza y páramos, implique explotación minera o petrolera en lugares que son estratégicos para los ecosistemas del país o cualquier decisión de política exterior que nos someta a una potencia extranjera como lo ha venido anunciando el señor De la Espriella (...) que tenga que ver con acabar los programas sociales del gobierno o de reducción del Estado (...) será claramente rechazada por nuestro partido político y nos movilizaremos”, dijo Cepeda.

El senador agregó que “la oposición política no va a retroceder un milímetro en acompañar al pueblo colombiano en sus luchas”. Cepeda dijo que su partido estará dispuesto al diálogo con el jefe de Estado entrante siempre y cuando exista una postura similar desde el Ejecutivo.

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Finalmente dijo que espera “que no se nos trate ni con desprecio ni soberbia”, puntualizando en los más de 12,7 millones de votos que le respaldaron en su intención presidencial y la amplitud de las mayorías con las que cuenta el Pacto Histórico en el Congreso.

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