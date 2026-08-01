“El terrorismo no intimidará a Colombia”: De la Espriella por atentado en Norte de Santander

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se refirió al atentado en Cúcuta, Norte de Santander. Foto: El Espectador

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se refirió al atentado de la madrugada de este sábado en Cúcuta, Norte de Santander, en el que un carro bomba y otros artefactos explosivos fueron detonados frente Comando de Policía y que dejó, de forma preliminar, a siete uniformados heridos.

El mandatario electo repudió este hecho. “Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional”, dijo. Además expresó su “solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia”.

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En su mensaje el presidente aseguró que “el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”. Manifestó que “los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley”.

Cabe señalar que hace tres semanas el presidente electo visitó esa ciudad en el que fue su primer empalme regional. Desde Norte de Santander emitió un contundente mensaje contra las estructuras criminales a las que les dio un ultimátum para someterse a la justicia. Allí se reunió con el gobernador, William Villamizar, y los alcaldes de ese departamento con los que trazó una estrategia de seguridad.

En ese mismo encuentro el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora también habló de incrementar el pie de fuerza, resaltando que ese es uno de los departamentos más afectados por la violencia a raíz de la guerra entre el ELN y el frente 33 de la disidencias de las Farc.

Finalmente, De la Espriella agregó en su mensaje que “a nuestros héroes de la Fuerza Pública: no están solos. Colombia y el tigre los respalda“. El equipo del mandatario ha dicho que tanto ese departamento como Antioquia y el Cauca serán parte primeria en su plan de seguridad a implementar a partir del próximo 7 de agosto.

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