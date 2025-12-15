Rodríguez y Carrillo escalan pelea por el Fondo de Adaptación mientras avanzan investigaciones

Angie Rodríguez y Carlos Carrillo se lanzan pullas por el Fondo de Adaptación. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Angie Rodríguez y Carlos Carrillo siguen lanzándose fuertes dardos por cuenta del escándalo de los manejos del Fondo de Adaptación, entidad que tiene recursos de más de COP 1 billón para La Mojana. Este lunes, ambos funcionarios hicieron ronda de medios para insistir en sus denuncias contra el otro y pedir a los órganos de control avanzar en las pesquisas.

Rodríguez, gerente encargada del Fondo de Adaptación y también directora del Dapre, insistió en que Carrillo debe responder por los bajos niveles de ejecución de los proyectos que tuvo a su cargo como gerente encargado. Así mismo, dijo que la respuesta del funcionario, en la que habló de cuotas políticas relacionadas con el ministro Armando Benedetti, sería una “cortina de humo” para desviar la atención sobre las denuncias.

Lea también: Alerta en Fondo de Adaptación: rastrean millonarias movidas políticas por ruido de corrupción

Carrillo, hoy director de la Ungrd, mantuvo su postura y señaló a Rodríguez de seguir la línea de Benedetti. Reiteró que él no estructuró los contratos que hoy están bajo la lupa, como el de la llamada “Ruta del arroz”, y aseguró que en su momento lo sacaron de la gerencia del Fondo para entregarle cuotas a los “amigotes” de Benedetti.

El escándalo que hoy es un nuevo foco de fuego amigo en el gobierno de Gustavo Petro surgió con la revelaciones de El Espectador sobre la presencia de fichas políticas en la entidad. Este diario contó que en los últimos meses han aterrizado en esas oficinas cuotas de los partidos de La U y ASI en medio de fuertes ruidos por presunta corrupción en la contratación, alertas que ya están analizando en la Fiscalía, los órganos de control y la misma Casa de Nariño.

No se pierda: Fundación San José apareció en contrato por COP 36.000 millones en Fondo de Adaptación

De igual manera, este medio rastreó el polémico contrato de la “ruta del arroz” y encontró que detrás está la polémica Fundación San José, que, además del caso de Juliana Guerrero, ha sido cuestionada, junto a otras dos empresas del consorcio, por presuntos incumplimientos del contrato para reactivar la economía de La Mojana.

Angie Rodríguez señaló a Carrillo de ser el responsable de que la entidad solo haya ejecutado un 3 % de los recursos para la subregión en cuestión. Él, por su parte, calificó como una “canallada” la versión en su contra. Según el director de la Ungrd, Angie Rodríguez “ingenuamente” cayó en un engaño o “me he vuelto tan incómodo para esos politiqueros que están dentro de nuestro propio gobierno, que quieren mi cabeza”.

Lea: Angie Rodríguez retoma su poder en Palacio y desata choque interno por ruidos de corrupción

La Procuraduría está revisando “los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz, con montos que sumados superarían los COP 100 mil millones”. El Ministerio Público sostuvo que “también se validarán las denuncian sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, para la adjudicación del contrato”.

La Contraloría abrió su propia indagación para determinar “si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño Fiscal y, si ameritan o no, la apertura de un proceso de Responsabilidad Fiscal respecto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.