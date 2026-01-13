Gobierno Petro alista foro entre la Celac y la Unión Africana: esto se sabe

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Mateo Cortés / Vicepresidencia

El Gobierno colombiano se está alistando para recibir el foro de alto nivel entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana, que se dará entre el 20 y el 21 de marzo en Bogotá. Se espera que allí lleguen jefes de Estado y Gobierno de América Latina, el Caribe y África, y se trata de la segunda vez que Colombia recibe a delegados de alto nivel en el marco de la presidencia pro tempore de esa instancia.

Una directiva ya fue emitida por la Presidencia “para garantizar la adecuada planeación, coordinación y ejecución” del evento y fue dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y directores de entidades adscritas y vinculadas de la rama ejecutiva.

Entre las cosas que define la normativa es un Comité Directivo Nacional de la Cumbre CELAC - Unión Africana 2026, que será presidido por la vicepresidenta Francia Márquez. La segunda al mando en el “Gobierno del cambio” ha sido parte clave de esas conexiones con países africanos para la realización del evento y bajo ese mismo objetivo ha viajado en varias ocasiones a África en los últimos meses.

Además de ella, harán parte de ese comité la directora del Dapre, Angie Rodríguez; la canciller Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani; y la ministra de Comercio, Diana Morales. En ese comité, se hablará de la “estructura operativa y de apoyo necesaria para el cabal funcionamiento de las reuniones asociadas al Foro de Alto Nivel CELAC-África, incluyendo la conformación de instancias de coordinación, colaboración y apoyo que se requieran”.

Otra figura será clave en eso: el viceministro de Asunto Multilaterales de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo, fungirá como la cabeza de la Secretaría Técnica del Comité. Bajo esa figura caerá la responsabilidad de preparar el proyecto de plan de trabajo y cronograma general; servir de enlace con las coordinaciones nacionales de la Celac y hacer seguimiento de la implementación de la directiva presidencial.

Se crearán, además, subcomités temáticos para implementar y poner en marcha las decisiones del comité directivo. Estos son: el presupuestal, el de ambiente y desarrollo sostenible, el de cultura y diplomacia afrolatinoamericana, el de comercio, inversión y cooperación económica, el de movilización social y participación de la sociedad civil, el de participación y protección de la niñez, y el de logística, seguridad y acreditaciones.

El pasado noviembre, en Santa Marta se realizó la cumbre entre la Celac y la Unión Europea. Allí estuvieron presentes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Aunque varios mandatarios europeos confirmaron su asistencia, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, al final desistieron como parte de los coletazos de los roces entre Washington y Bogotá.

