Registraduría busca cambiar las reglas para la recolección de firmas de precandidatos

Registrador Nacional, en la redacción de El Espectador para participar del formato de Entrevistas El Espectador de cara a las elecciones de 2026 Foto: Terumoto Fukuda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de recibir 28 millones de firmas para la confirmación de 22 aspirantes a la presidencia que buscan un aval por este medio, la Registraduría ha dado los primeras advertencias mientras termina el proceso de revisión y auditoría.

El registrador Hernán Penagos ha presentado una propuesta para cambiar la forma en que su entidad recibe las firmas para aspirar a la presidencia. A su vez, alertó por la detección de prácticas fraudulentas sistemáticas en algunos documentos entregados por los precandidatos.

Lea también: Registraduría se pronunciará sobre constituyente la próxima semana

Según explicó el registrador Penagos, la iniciativa busca que cada ciudadano solo pueda apoyar con su firma a un candidato por cargo de elección popular, evitando que un mismo nombre aparezca repetido en múltiples formularios de inscripción.

Actualmente, la ley colombiana no impide que una persona pueda firmar por varios candidatos, un hecho permite a los ciudadanos respaldar varios candidaturas con su firma.

Le recomendamos: Enrique Peñalosa recibirá el aval del Partido Oxígeno para ser candidato con guiño de Pinzón

Esta iniciativa no afectará las elecciones de este año, pues el registrador presentaría esta regulación al mecanismo de recolección y presentación de firmas ante el nuevo Congreso que llegará en el segundo semestre de 2026. También dijo que habrían más reformas al sistema electoral en este proyecto de ley.

Puede leer: “Hay precandidatos que intentaron hacer trampa mediante recolección de firmas”: Registrador

La iniciativa fue propuesta después de varias denuncias presentadas por registrador Penagos sobre posible fraude por parte de varios aspirantes que intentaron burlar los controles de la entidad mediante formularios en blanco, planillas fotocopiadas o firmas de ciudadanos duplicadas.

“Uno de los candidatos presentó cerca de 800.000 firmas y hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias. No es justo que hagan trampa de esa manera y tampoco lo es que se ponga a la Registraduría a revisar 800.000 firmas para después ver que muchas son fotocopias o formularios diligenciados a través de diferentes impresoras para de alguna manera burlar a la Registraduría”, le dijo Penagos a El Espectador.

Le puede interesar: De la Espriella, Cepeda y Fajardo encabezan la intención de voto para este 2026: AtlasIntel

Hasta el momento, la Registraduría ha verificado seis candidaturas por firmas entre los que se encuentran Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Santiago Botero, Mauricio Lizcano y David Luna. Mientras rechazó otras seis postulaciones y espera en los próximos días dar respuesta a las 11 faltantes.

La entidad tiene hasta el 21 de enero para certificar a estos precandidatos, entre los que están Abelardo de la Espriella —que tiene aval presidencial de Salvación Nacional—, Sondra Macollins, Carlos Felipe Córdoba, Carlos Caicedo, Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Daniel Palacios.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.