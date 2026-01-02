Logo El Espectador
Reducción del salario a congresistas: así va debate sobre eliminación de prima de servicios

La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) y el senador Antonio Zabaraín (Cambio Radical) se manifestaron al respecto recientemente.

Redacción Política
02 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
Lozano y Zabaraín aportaron al debate sobre la reducción del salario de los congresistas.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Después de que los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila confirmaran que hay un borrador de decreto con el que se eliminaría la prima de servicios para los congresistas, con el fin de reducir su salario en cerca de COP 15 millones, varios congresistas han aportado al debate.

En días anteriores ya han dado declaraciones Iván Cepeda (precandidato presidencial del Pacto Histórico), María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Catherine Juvinao (Alianza Verde) apoyando el proyecto que bajaría los sueldos de los congresistas. Todos manifestaron que esta era una propuesta acertada.

En contexto: Gobierno Petro prepara decreto para eliminar prima de servicios de los congresistas

Al respecto, este martes 2 de enero el senador de oposición Antonio Zabaraín (Cambio Radical), dijo a W Radio que no está de acuerdo con lo que se propone en este borrador, pues considera que “se tenía que discutir y resolver en el Congreso, y que todos los congresistas nos pusiéramos de acuerdo para que se hiciera esa reducción”, pues no solo afecta “a los congresistas, sino a todos los altos funcionarios del Estado”.

Además, Zabaraín afirmó que no le parece que el trabajo de un congresista esté bien remunerado por COP 32 millones al mes en comparación con los sueldos de altos funcionarios del Estado.

Lea: Representante Cristian Avendaño denuncia agresión por parte del alcalde de Barbosa

Tras sus declaraciones, las respuestas no tardaron en llegar. Camilo Romero, precandidato presidencial y exembajador de Colombia en Argentina, tildó a Zabaraín como “descarado” debido a las declaraciones del senador.

Por su parte, Angélica Lozano (Alianza Verde) también refirió al tema en la emisora y sostuvo que la eliminación de esta prima de servicios es la manera más opima de reducir el salario de los congresistas afirmando que llevan “casi 10 años en esta lucha. 18 proyectos presentamos en el Congreso desde partidos diferentes. Yo misma presenté unos 9. Es algo de equidad. [...] Los congresistas no podemos ganar en la estratósfera mientras en la vida cotidiana la gente está en el rebusque y en la lucha con muy poquita plata”.

Además, con respecto al aumento del salario mínimo, Lozano afirmó que le “gustó el aumento por los 2,5 millones de trabajadores formales” que recibirán el incremento, pero que le preocupan los otros 11 millones que no lo tendrán.

Le puede interesar: Gobierno se la jugará por aprobar ocho proyectos en un Congreso centrado en la campaña

Así las cosas, si el borrador de decreto para eliminar la prima de servicios se vuelve una realidad, las y los congresistas del país pasarían de recibir COP 640 millones al año a recibir COP 625 millones.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

Por Redacción Política

