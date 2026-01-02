Reducción del salario a congresistas: así va debate sobre eliminación de prima de servicios

Lozano y Zabaraín aportaron al debate sobre la reducción del salario de los congresistas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Después de que los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila confirmaran que hay un borrador de decreto con el que se eliminaría la prima de servicios para los congresistas, con el fin de reducir su salario en cerca de COP 15 millones, varios congresistas han aportado al debate.

En días anteriores ya han dado declaraciones Iván Cepeda (precandidato presidencial del Pacto Histórico), María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Catherine Juvinao (Alianza Verde) apoyando el proyecto que bajaría los sueldos de los congresistas. Todos manifestaron que esta era una propuesta acertada.

Al respecto, este martes 2 de enero el senador de oposición Antonio Zabaraín (Cambio Radical), dijo a W Radio que no está de acuerdo con lo que se propone en este borrador, pues considera que “se tenía que discutir y resolver en el Congreso, y que todos los congresistas nos pusiéramos de acuerdo para que se hiciera esa reducción”, pues no solo afecta “a los congresistas, sino a todos los altos funcionarios del Estado”.

Además, Zabaraín afirmó que no le parece que el trabajo de un congresista esté bien remunerado por COP 32 millones al mes en comparación con los sueldos de altos funcionarios del Estado.

Tras sus declaraciones, las respuestas no tardaron en llegar. Camilo Romero, precandidato presidencial y exembajador de Colombia en Argentina, tildó a Zabaraín como “descarado” debido a las declaraciones del senador.

El senador Antonio Zabaraín dice que un congresista que recibe $32 millones “no es bien remunerado”. Descarado.



Esta es la clase política que insiste en mantener sus privilegios pero rechaza que al trabajador le suban su salario a dos millones.



Son los que deben ser derrotados… pic.twitter.com/rNyDeTgIKo — Camilo Romero (@CamiloRomero) January 2, 2026

Por su parte, Angélica Lozano (Alianza Verde) también refirió al tema en la emisora y sostuvo que la eliminación de esta prima de servicios es la manera más opima de reducir el salario de los congresistas afirmando que llevan “casi 10 años en esta lucha. 18 proyectos presentamos en el Congreso desde partidos diferentes. Yo misma presenté unos 9. Es algo de equidad. [...] Los congresistas no podemos ganar en la estratósfera mientras en la vida cotidiana la gente está en el rebusque y en la lucha con muy poquita plata”.

La fórmula de quitar la prima a congresistas nace del congreso, en un proyecto de @JotaPeHernandez del cual fui coautora. 💚 pic.twitter.com/Qh0deNYeX3 — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) January 2, 2026

Además, con respecto al aumento del salario mínimo, Lozano afirmó que le “gustó el aumento por los 2,5 millones de trabajadores formales” que recibirán el incremento, pero que le preocupan los otros 11 millones que no lo tendrán.

Así las cosas, si el borrador de decreto para eliminar la prima de servicios se vuelve una realidad, las y los congresistas del país pasarían de recibir COP 640 millones al año a recibir COP 625 millones.

