Representante Cristian Avendaño denuncia agresión por parte del alcalde de Barbosa

Durante la tarde del 1° de enero, el representante a la Cámara, Cristian Avendaño (Alianza Verde), denunció haber sido víctima de agresiones por parte de Marcos Cortés, actual alcalde del municipio de Barbosa, en Santander. Avendaño, quién se encontraba protestando de manera pacífica en contra de las corridas de toros, manifestó que durante las celebraciones de fin de año, se habrían llevado a cabo una corrida de toros “en contra de la ley”.

En medio de la manifestación, Avendaño sostiene que tanto Cortés como sus seguidores lo habrían agredido a el y a su equipo “verbal y físicamente”. En el video compartido por el representante se puede ver como Cortés y otras personas lo insultan en repetidas ocasiones y le lanzan diferentes objetos e incluso lo empujan.

Esta barbarie ocurrió hoy en #Barbosa Santander. El alcalde Marco Alirio Cortés viola la ley y hace una corrida de toros, un acto de tortura y maltrato animal 😡😢 pic.twitter.com/iZ228veWzv — Cristian Avendaño (@crisavendanof) January 2, 2026

“Fuimos violentados por parte del alcalde de Barbosa. Esta es una actividad que es ilegal porque ya quedó prohibida por ley. Ya lo ha pronunciado la Corte constitucional”, menciona Avendaño, quién afirmó haber expuesto el caso ante las autoridades recalcando que debe ser sancionado por violencia política en medio de un ejercicio de libertad de expresión “en contra del maltrato animal, en contra de las corridas de toros y en contra de la violación de la ley”.

Además, días antes de la corrida, la senadora Andrea Padilla, también del partido Alianza Verde, impuso denuncias formales contra el alcalde ante la Procuraduría y la Contraloría debido a la corrida de toros planeada para el 1° de enero.

La congresista aseguró que la corrida, sería ilegal, debido a que la Corte Constitucional solo permite estos espectáculos en municipios donde sean tradicionales e ininterrumpidos, condición que según ella no cumple el municipio de Barbosa.

