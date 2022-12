Avanza proyecto que busca devolver el fútbol colombiano a la televisión abierta

Durante la discusión del proyecto se presentó una proposición para no dejar de lado todo lo relacionado con la promoción de la Liga Femenina . Foto: Dimayor

Más de $30.000 debe pagar hoy quien quiera acceder a la programación completa del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Así está estipulado desde 2020, cuando el canal que tiene los derechos de transmisión de los partidos del fútbol nacional decidió crear una aplicación y un canal adicional para transmitir por ambos medios los encuentros de Liga, Torneo (segunda división) y Copa Colombia, y dejar en el canal inicial una programación básica o transmitir apenas algunos partidos.

Un proyecto de ley de los representantes Libardo Cruz y Alfredo Cuello, del Partido Conservador, pretende que el FPC regrese a la televisión abierta, y a pesar de que para muchos fue populista, el proyecto ya dio su primer paso en el Congreso. La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la iniciativa, que en principio pretendía “declarar de interés nacional los torneos de futbol profesionales colombianos a cargo de la Dimayor”.

Sin embargo, también por unanimidad, se decidió cambiar tanto el título como el objeto del proyecto a promover “la transmisión de los torneos de fútbol profesional colombiano a cargo de la Dimayor” y eliminar la expresión sobre la declaratoria de interés nacional. El proyecto ahora será discutido en la plenaria de la Cámara y, si es aprobado allí, luego pasará al Senado donde tendrá sus últimas dos discusiones.

Cuello, coordinador ponente del proyecto, sustentó la iniciativa en un beneficio para no aislar al “pueblo que no tiene cómo pagar la suscripción”, teniendo en cuenta que “no solo hay que tener suscripción por cable si no pagar el canal adicional y eso hace que se vaya perdiendo la afición” y que se margine del entretenimiento a los hogares más vulnerables.

El representante también se refirió a qué pasaría con los ingresos a los clubes, que es una de las consignas del canal premium del FPC. Según explicó, para no afectar a los equipos el planteamiento no es que sea gratuito, sino que sean los canales de televisión abierta que transmitan los partidos los que paguen los derechos deportivos del partido. “No se afecta el ingreso ni de los clubes ni de la cadena, ni de la Dimayor”, resumió Cuello.

El representante Alejandro García (Alianza Verde) solicitó durante el debate no dejar de lado todo lo relacionado con la Liga Femenina y puso sobre la mesa la revisión de quién lo cubriría. “¿Esto quién lo cubriría? ¿Lo tendrían que cubrir los recursos públicos o simplemente se les obligaría a ellos (cadenas de TV)?, cuestionó el representante, quien agregó que nunca se debió haber privatizado la transmisión de los partidos del fútbol nacional.

Con el proyecto, los autores defienden que el regreso del fútbol de élite puede devolverle el espectáculo a las comunidades que habitan en zonas donde solo llegan los canales de televisión abierta y el acceso a internet es limitado. ”Este proyecto propone que sea el Ministerio de la Tecnología de la información y las comunicaciones, quien garantice que al menos un partido de cada categoría profesional de futbol colombiano a cargo de la Dimayor, sea transmitido en directo por la televisión abierta nacional”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa.

Y aunque la privatización trajo beneficios para los equipos en términos económicos, pues al tratarse de derechos de transmisión, estos empezaron a recibir ingresos, con el proyecto se defiende el incentivo al deporte, “sobre todo en los sectores más apartados, en los que solo se tiene acceso a la televisión nacional”.