Avianca confirma que canceló tiquetes de Petro a México: esto dijo el expresidente

Avianca canceló tiquetes de Petro para viaje a México. Foto: Archivo Particular

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La aerolínea Avianca confirmó que canceló los tiquetes adquiridos por el expresidente Gustavo Petro para su viaje a México debido a que está incluido en la lista OFAC. El expresidente les respondió.

Avianca aseguró que al ser una aerolínea colombiana que opera en territorio estadounidense y “realiza de forma permanente transacciones con su sistema financiero”, se encuentra sujeta a “las regulaciones de sanciones económicas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”.

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“Dichas regulaciones prohíben a las personas y entidades que, como Avianca, tienen vínculos económicos y financieros con los Estados Unidos de América, realizar transacciones, incluida la prestación de servicios, a favor de cualquier persona cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por figurar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN)”, agregaron.

Por esta razón, la aerolínea canceló las reservas que fueron hechas por el expresidente Gustavo Petro y reembolsó la totalidad del valor que había sido pagado. “La decisión obedece exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a Avianca, incluidas aquellas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sí resultan vinculantes para Avianca por la naturaleza internacional de sus operaciones y su presencia comercial, financiera y corporativa en ese país”, precisaron.

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Luego de que se conociese la carta oficial, el expresidente Petro contestó a la aerolínea y dijo: “Para claridad de la ciudadanía colombiana, la ley OFAC es una sanción administrativa que se coloca sólo sobre personas de los EE.UU.”, puntualizó.

Y agregó: “Avianca no es una empresa de los EEUU y por tanto al negar el tiquete cometió una arbitrariedad bajo las leyes colombianas. Se trata de una exclusión por razones políticas e igual que algunos bancos, debe responder jurídicamente. Ruego a la colombianidad en el reino unido hacer esta acción también, dado que Avianca es empresa del Reino Unido”.

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Este viaje del expresidente a México fue aprobado por el Congreso y se dio en el marco de una conferencia de cambio climático en la que participó Petro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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