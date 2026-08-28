Beltrán respondió al Congreso tras viaje a Santa Marta: trabajó una hora ese fin de semana

Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió a cuestionamientos del Congreso tras viaje a Santa Marta a cinco días de que sucediera el terremoto. Foto: EFE - Pablo R. Seco

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió a los cuestionamientos hechos desde el Congreso respecto a su viaje a una playa de Santa Marta en la que se le vio vacacionando con su familia tan solo cinco días después del terremoto del 10 de agosto -que a la fecha deja un saldo de más de 300 muertos y miles de damnificados en varios territorios del país-.

Luego de que se conocieran las imágenes reveladas por Desigual y de que el ministro confirmara que estaba pasando “tiempo familiar con sus seres queridos”, el Senado lo citó a un debate de control político y elevó varios cuestionamientos al respecto. Beltrán pidió un aplazamiento de la cita en el Capitolio, que estaba prevista para el pasado 25 de agosto, debido a que se encontraría en territorio junto al vicepresidente José Manuel Restrepo. Sin embargo, sí respondió vía correo a algunas de las preguntas del Legislativo. Esto dijo.

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Beltrán aseguró que no se presentó ninguna solicitud para ausentarse de su cargo durante ese fin de semana y que durante esos días, en los que todavía se buscaban desaparecidos y seguía en aumento el número de muertos por el terremoto de 7,4, había ejercido sus funciones como ministro de Vivienda desde Santa Marta, pues “la ubicación desde la cuál se ejerzan las funciones [durante una emergencia nacional] no constituye, por sí misma, un criterio suficiente para garantizar su cumplimiento”.

No obstante, cuando se le preguntó cuáles habían sido las tareas desarrolladas como ministro en medio de la crisis humanitaria durante esos días, Beltrán aseguró que se dio una única reunión luego del fin de semana, desde la 1:30 p.m. hasta las 2:30 p.m. el día lunes 17 de agosto. Según Beltrán esta reunión se dio “con los viceministros para evaluar resultados de actividades realizadas en la semana anterior y preparar la Mesa Técnica a realizarse en la tarde del día siguiente”. El ministro estuvo en Santa Marta desde el sábado 15 de agosto a las 11:00 a.m. hasta el lunes 17 de agosto a las 4:00 p.m.

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“No se evidenció que la permanencia del Ministro en Santa Marta hubiera afectado el ejercicio de sus funciones o la continuidad de la gestión sectorial. Sin perjuicio de ello, corresponde al Congreso de la República, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 114 y 135 de la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, valorar políticamente las actuaciones expuestas y adoptar las conclusiones que considere procedentes”, se lee en la misiva.

Respecto a los gastos públicos derivados de este viaje, el ministro aseguró que “de acuerdo con los registros de nuestra plataforma tecnológica dispuesta para el cargue y gestión de comisiones (Ulises) los costos asociados al desplazamiento y estadía del personal del esquema de seguridad que permaneció en la ciudad de Santa Marta corresponden a un total de COP 14.397.280″. A la par, el presidente Abelardo de la Espriella estaba por decretar emergencia económica para direccionar los recursos públicos para la atención de las y los damnificados.

En cuanto al funcionamiento del fondo de reconstrucción para el que fue designado, se asegura, ante la pregunta del cronograma y el presupuesto del mismo, que aún no se establece la asignación presupuestal y no se define el cronograma. “Una vez se consolide la línea base de hogares afectados, se determinen las alternativas de intervención y se estructuren técnica y financieramente los proyectos. En consecuencia, no resulta procedente anticipar plazos o montos definitivos que aún no hayan sido formalmente definidos”, se lee en la misiva.

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Luego de que se conociera el documento, varios senadores reaccionaron a la información presentada por el ministro. Entre ellos la senadora Jennifer Pedraza, quien dijo: “No fue un día ni dos: 53 horas de playa, apenas 5 días después del terremoto. Una sola hora de reunión virtual fue todo lo que reportan como trabajo durante su escapada. Mientras Colombia buscaba sobrevivientes, Beltrán paseaba por el Caribe. Dicen que el presidente sabía, pero no existe documento que pruebe la autorización. ¿Quién le dio permiso?“.

Así mismo, en el momento en el que se conoció la noticia del viaje del ministro, el senador del Centro Democrático, Rafael Nieto, dijo: “mientras miles de familias enfrentan las consecuencias del terremoto y algunas han tenido que dormir en cambuches improvisados porque lo perdieron todo, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se fue de vacaciones a Santa Marta. ¿Quién está liderando desde el gobierno la respuesta para garantizar soluciones de vivienda a los damnificados? El país necesita empatía de parte de sus funcionarios y que estén al frente de sus responsabilidades en esta emergencia. Un reclamo que también se le hubiera hecho a un ministro de Petro, por cierto".

El representante del mismo partido, Daniel Briceño, resaltó la labor hecha desde el Gobierno, pero cuestionó a Beltrán. “Miles de voluntarios en todo el país haciendo el trabajo de ayudar, de poner un grano de arena. El presidente Abelardo, el Vicepresidente José Manuel Restrepo, las primeras damas consiguiendo ayudas por todo lado, el sector empresarial metiéndose la mano al bolsillo, el ministro Lara y gran parte del gabinete al frente del cañón. No es momento para miembros del gabinete desconectados y que prefieran andar de paseo. Orden, responsabilidad y seriedad necesita el país”, expresó.

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Por otro lado, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, aseguró que este martes 18 de agosto se presentará una moción de censura en contra del ministro. “Presentaremos moción de censura este martes al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Y es que no puede ser que la mayoría del Gobierno, muchos de ellos han estado en el territorio, pero que el ministro de Vivienda, cuando miles de personas perdieron justamente su vivienda, esté de paseo en Santa Marta”, enfatizó.

El representante del mismo partido, Daniel Monroy, dijo: “No puede ser que mientras todo el pueblo colombiano se movilizó y ha sido solidario con las víctimas de esta tragedia, llevando ayudas a los territorios el ministro de Vivienda está en la playa, mientras la gente espera ayuda para poder reconstruir sus casas”.

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