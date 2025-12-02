¿Germán Vargas se lanzará a la Presidencia o al Senado?: esto dicen en Cambio Radical

Germán Vargas Lleras y Fuad Char en la reunión de Cambio Radical en Bogotá. Foto: Archivo Particular

La incertidumbre alrededor de las rutas electorales de Cambio Radical parece haberse allanado. La decisión sobre el futuro político del exvicepresidente Germán Vargas Lleras ya se habría tomado y solo restarían horas para que sea comunicada a la bancada, a los principales líderes de la colectividad y en general a la opinión.

Según le confirmaron fuentes de esa bancada a periodistas de este diario, Vargas Lleras ya habría decidido declinar su aspiración presidencial. Esta determinación iría en línea con las condiciones de salud que le mantuvieron alejado del escenario político por varios meses. Sin embargo, el exvicepresidente no se quedaría al margen de la contienda política.

Como se lo expresaron integrantes de su bancada durante la reunión desarrollada en Bogotá el pasado 11 de noviembre, y que contó con el otro cacique de ese partido, el empresario Fuad Char, el camino estaría por las sendas legislativas, tomando la cabeza de lista al Senado de su partido.

En esa línea, varias fuentes le aseguraron a El Espectador que la decisión ya estaría tomada. Vargas Lleras aseguraría las riendas de la bancada y, con ello, la presencia de por lo menos otros cuatro legisladores en activo que estaban dudando de lograr una reelección y miraban otras opciones políticas.

Desde los principales sectores aseguran que esa decisión sería responsable con el futuro de la colectividad, pues permitiría también empujar de forma significativa el listado al Senado. Es más, esas mismas fuentes estiman que la decisión se estaría comunicando al término de la semana, para poder desarrollar sin contratiempos las debidas inscripciones de listas ante la Registraduría.

Ahora bien, no todas las voces transitan por esa misma línea. En contraste a esas afirmaciones, otro sector del partido dijo a este diario que aún no se les comunica sobre el futuro de su líder natural. Algunos de los legisladores ponen en duda su participación en el Legislativo y proyectan una candidatura presidencial de Vargas Lleras en representación de este partido.

De acuerdo con ese sector, el exvicepresidente participaría en una consulta en marzo, muy apegado a los acuerdos que se estarían forjando con los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria para la conformación de un bloque de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

No obstante, en el mismo partido ya le estarían insistiendo al exvicepresidente por una decisión, pues de ella dependen otras aspiraciones. Además, ello también les permitiría abrir su baraja en materia presidencial, sea cual sea la decisión de Vargas Lleras y con la que se pondría el faro de forma puntual sobre una coalición para las consultas de marzo. En varias toldas hay expectativas por el anuncio oficial del exvicepresidente.

