“Estoy jodido”: Benedetti habló de sanciones de Trump contra él y Petro

Armando Benedetti se refirió de forma directa a su inclusión en la lista Clinton: “Estoy jodido”. Advirtió que Germán Trejo, asesor mexicano que trajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro, “nunca entró”. Confirmó que su tarjeta de crédito fue cancelada.

Redacción Política
27 de octubre de 2025 - 06:08 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que le cancelaron su tarjeta de crédito luego de ser incluido en la llamada lista Clinton.
Foto: Óscar Pérez
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró este lunes que las sanciones que impuso Estados Unidos sobre él, el presidente Gustavo Petro, la primera Dama, Verónica Alcocer, y el primogénito del jefe de Estado, Nicolás Petro, tiene impacto y que sus alcances se están analizando. De hecho, en su caso personal, dijo que “estoy jodido”.

Benedetti se refirió de forma directa a su inclusión en la llamada lista Clinton por, de acuerdo con Washington, un presunto nexo con sectores narcotraficantes, lo que también motivó la inclusión del mandatario y de sus dos familiares. Incluso, aseguró que el fin de semana ya comenzó a sentir las consecuencias.

“Lo de la lista Clinton me ha pegado muy duro”, dijo el ministro, quien agregó que “me bloquearon la tarjeta de crédito y es posible que me cierren la cuenta”. Y, tras rechazar la medida y confirmar que está buscando asesoría legal, precisó que “salí a defender que el presidente Petro no era narcotraficante sin nunca ofender ni agredir ni a (al presidente Donald) Trump ni al país de Estados Unidos”.

En lo referente a la consulta de la izquierda que se realizó este 26 de octubre y por la que se movilizó todo el Gobierno para darle aire, lo que derivó que se alcanzaran más de 2,7 millones de votos, el ministro del Interior advirtió que el resultado en urnas demostró que las fuerzas que rodean al jefe de Estado tienen peso electoral.

“El petrismo está espectacularmente vivo”, precisó Benedetti, quien agregó que, para las elecciones de Congreso del 8 de marzo próximo, esperan lograr “no menos de 25 senadores”.

Otro tema que tocó el funcionario es si el asesor mexicano que trajo el Ejecutivo para asesora el epílogo de la primera administración de izquierda pura, Germán Trejo, iba o no a seguir apoyando a la Casa de Nariño.

Su respuesta, luego de todas las polémicas que han rodeado a Trejo, fue directa: “Tengo entendido que finalmente nunca entró”.

Benedetti, además, aseguró que Alcocer y Petro no están juntos en lo personal, pero sí mantiene el vínculo jurídico de un matrimonio. “Legalmente él está casado con ella”, enfatizó.

Por Redacción Política

Noticioso(6975)Hace 23 minutos
La boconería y la falta de autocontrol SIEMPRE terminan teniendo consecuencias negativas. Ese par de viciosos de Petro y Periketti comparten su absoluta falta de autocontrol; por eso son compadres. Y como buenos politiqueros, asumieron que con los gringos era igual que en Colombia, donde sus desmanes nunca tienen ninguna consecuencia. Pero con los gringos se equivocaron. Ahora a llorar y arrodillarse. Pero ese discursete de que es un "problema de toda Colombia": Falso. Es problema de ellos.
EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 29 minutos
En la cárcel no necesitará tarjeta de crédito.
Dario Monsalve Villa(77642)Hace 43 minutos
Está pasado este misógino y metelón de perica de que lo metan a la cárcel., Benedetti, no se siga tirando al país con su socio Petro. Renuncié y mire que se pone a hacer. Mentiras, usted tuvo muchos años para robar. Dedíquese a gastarse esos pesos, pues trabajo es bien difícil que consiga, a no ser, que Donald Trunp le dé una referencia por escrito y que además demuestre que sirve para algo, pues toda su vida ha estado pegado de la UBRE OFICIAL.
REFLEXIONE(94518)Hace 1 hora
Si realmente este ministro no es narcotraficante, diferente es que consuma todos los días, seguramente conocen de sus gustos
