“Estoy jodido”: Benedetti habló de sanciones de Trump contra él y Petro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró este lunes que las sanciones que impuso Estados Unidos sobre él, el presidente Gustavo Petro, la primera Dama, Verónica Alcocer, y el primogénito del jefe de Estado, Nicolás Petro, tiene impacto y que sus alcances se están analizando. De hecho, en su caso personal, dijo que “estoy jodido”.

Benedetti se refirió de forma directa a su inclusión en la llamada lista Clinton por, de acuerdo con Washington, un presunto nexo con sectores narcotraficantes, lo que también motivó la inclusión del mandatario y de sus dos familiares. Incluso, aseguró que el fin de semana ya comenzó a sentir las consecuencias.

“Lo de la lista Clinton me ha pegado muy duro”, dijo el ministro, quien agregó que “me bloquearon la tarjeta de crédito y es posible que me cierren la cuenta”. Y, tras rechazar la medida y confirmar que está buscando asesoría legal, precisó que “salí a defender que el presidente Petro no era narcotraficante sin nunca ofender ni agredir ni a (al presidente Donald) Trump ni al país de Estados Unidos”.

En lo referente a la consulta de la izquierda que se realizó este 26 de octubre y por la que se movilizó todo el Gobierno para darle aire, lo que derivó que se alcanzaran más de 2,7 millones de votos, el ministro del Interior advirtió que el resultado en urnas demostró que las fuerzas que rodean al jefe de Estado tienen peso electoral.

“El petrismo está espectacularmente vivo”, precisó Benedetti, quien agregó que, para las elecciones de Congreso del 8 de marzo próximo, esperan lograr “no menos de 25 senadores”.

Otro tema que tocó el funcionario es si el asesor mexicano que trajo el Ejecutivo para asesora el epílogo de la primera administración de izquierda pura, Germán Trejo, iba o no a seguir apoyando a la Casa de Nariño.

Su respuesta, luego de todas las polémicas que han rodeado a Trejo, fue directa: “Tengo entendido que finalmente nunca entró”.

Benedetti, además, aseguró que Alcocer y Petro no están juntos en lo personal, pero sí mantiene el vínculo jurídico de un matrimonio. “Legalmente él está casado con ella”, enfatizó.

