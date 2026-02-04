“Buscamos lograr acuerdos con Venezuela y Ecuador”: presidente Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro tras reunión con Donald Trump. Foto: EFE - LENIN NOLLY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la reunión con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro habló con María Alejandra Media, editora Internacional y enviada especial a Washington por El Espectador sobre los temas discutidos en la reunión. Entre ellos se mencionó el tema de Venezuela y Petro sostuvo que para disminuir el narcotráfico es necesario “lograr unos acuerdos con Venezuela, con Ecuador y con los mismos Estados Unidos que nos permita que la erradicación que vale y que es eficaz es la que arranca de raíz el vegetal y que eso solo se hace con la buena voluntad del campesino, no agrediéndolos”.

En la misma línea el embajador Daniel García-Peña, también en conversación con este medio, aseguró: “Se habló mucho de las posibilidades que Colombia juega en la reconstrucción y estabilización de Venezuela y se acordaron varios temas, el tono fue siempre cordial”.

Del lado estadounidense asistieron a la reunión el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero quien generó más sorpresa fue el senador republicano Bernie Moreno, quien ha sido contradictor directo del mandatario colombiano y a pesar de la negativa del jefe de Estado colombiano sobre la discusión de temas electorales durante la reunión, afirmó que si se habrían tocado. Dentro de los temas que sí confirmó el presidente Gustavo Petro estuvieron el narcotráfico y el tema de un posible suministro eléctrico de Colombia hacia Estados Unidos.

El presidente Petro habló con El Espectador tras la reunión con su homólogo Donald Trump. Esto dijo sobre las conclusiones de la cita. 👉 https://t.co/LhQGKQOpgi pic.twitter.com/VME9tthAUt — El Espectador (@elespectador) February 3, 2026

Por su parte, el presidente Petro estuvo acompañado por el embajador García-Peña, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, y la canciller Rosa Villavicencio. Este miércoles, la agenda del mandatario colombiano continúa en los Estados Unidos, donde planea hablar en el pleno de la OEA.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.