Lo que no se vio de la cita Petro-Trump: quiénes asistieron, qué se discutió y otros temas

Presidentes Petro y Trump durante su reunión en la Casa Blanca este 3 de febrero. Foto: La Casa Blanca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, finalizó después de dos horas en la Casa Blanca. En medio de las declaraciones de lado y lado, que dejan un balance “positivo”, al menos desde la Casa de Nariño, quedan todavía varios detalles detrás de ese encuentro que se llevó la atención de todo el país.

Precisamente, parte de las cosas que ocurrieron tras bambalinas quedaron consignadas a través de las fotos y redes sociales de la Presidencia de Colombia, así como el mismo Petro. Entre ellas, los regalos entregados al jefe de Estado, que incluyeron una gorra de “Make America Great Again”, el lema del Gobierno el magnate republicano, y una firma en el libro de The Art of the Deal, escrito por el mismo Trump, con el mensaje “eres genial”.

Sugerimos: EN VIVO| Venezuela, narcotráfico y los temas que habló Petro con Trump: siga minuto a minuto

“Yo tenía el libro de de mi oficina, de hecho lo utilizamos por parte de la preparación con el presidente Petro. Y alguien dijo, ‘oiga, ¿por qué no se lo llevamos para que lo firme?’ El presidente dijo, ‘mire, pero yo quiero que usted me firme’. Él le dijo, ‘you are great’ y firma firma el libro. Entonces, un ejemplo también del aprecio que se crea entre los presidentes. Y se lo quedó el presidente, Gustavo Petro. Se quedó con el libro", aseguró el embajador García-Peña a El Espectador.

Los personajes que estuvieron en el despacho oval también fueron claves en ese diálogo. No solo estuvo presente el funcionario detrás de la reunión —el embajador Daniel García-Peña—, también acompañaron el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, y la canciller Rosa Villavicencio. Y en sus manos estuvo parte del informe que se presentó al magnate republicano, que incluyeron mensajes contundentes: “Colombia es el aliado número uno contra el narcoterrorismo” y “Colombia es el socio número uno en la lucha contra las drogas”.

¿Cómo fue la cita entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump? Esto le contó el mandatario colombiano a El Espectador pic.twitter.com/D6qLZTqGxs — El Espectador (@elespectador) February 3, 2026

Más allá de eso, el Gobierno colombiano trató de dejar en claro su compromiso con la política de drogas que ha manejado, y que no ha sido recibido con buenos ojos desde el Despacho Oval. Por esa razón, entre las cosas que se presentaron al magnate republicano estuvieron unas fotos del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia, que, de acuerdo con el mismo Petro, Trump recibió con sorpresa.

Le puede interesar: Estas son las imágenes que mostró Petro a Trump como prueba de la lucha contra las drogas

Del lado del republicano, estuvo el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero quien generó más sorpresa fue el senador republicano Bernie Moreno, quien ha sido contradictor director del mandatario colombiano y tiene, él mismo, raíces en Colombia. Todo fue, como supo este diario, el centro de un pulso del lado gringo, que al final no incluyó al secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Los mandatarios se acercaron tras una serie de enfrentamientos públicos y se mostraron amigables durante el encuentro. Además, en cuanto a la incertidumbre sobre algunos temas relacionados con si se trataría o no en esta reunión el tema de una posible salida de la lista Clinton para el presidente y su familia, el jefe de Estado Colombiano dijo: “Somos capaces de encontrar caminos comunes, no personales” y aseguró que no discutieron temas relacionados, pues ese no era el foco de la discusión. “Lo que nos interesa es que podamos dejar un camino mejor de lo que venía recorriendo Colombia”, puntualizó.

Asimismo, Petro dijo que en la cita solicitó “una carta escrita en inglés que saque a la luz pública, que desclasifique todos los informes que en la inteligencia de los Estados Unidos hay sobre dos hechos en la historia de Colombia”. Estos, según dijo el presidente, se refieren al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, del que dijo en una entrevista, hubo participación de inteligencia estadounidense, y el holocausto en el Palacio de Justicia.

Lea también: “Por qué votar por”: Diana Acuña, candidata al Senado

Culminada la cita y tras llegar a la residencia del embajador en Washington, el presidente Petro fue recibido con aplausos por su comitiva. Además, hubo una felicitación de forma conjunta a la organización del encuentro que el propio jefe de Estado calificó como exitoso. Todo la logística, según supo este diario, fue coordinada desde la embajada en ese país y en cabeza de Daniel García-Peña.

Mire aquí parte de la entrevista del presidente Petro con El Espectador

¿Cómo fue la cita entre los presidentes Petro y Trump? Esto le contó el mandatario colombiano a El Espectador 👉 https://t.co/6GdTFEyDZs pic.twitter.com/ysrsRsZkOM — El Espectador (@elespectador) February 3, 2026

*Con información de María Alejandra Medina, editora Internacional de El Espectador y enviada especial a Estados Unidos.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.