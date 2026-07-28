Cámara aprobó posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: falta que vote el Senado

Abelardo de la Espriella se llevó su primera victoria en el Senado este miércoles. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Continúa el debate por la posesión de Abelardo de la Espriella fuera de Bogotá. Luego de que se radicara una nueva proposición con el objetivo de aprobar que el evento se haga fuera de la capital y se lleve a cabo en un espacio civil en Cali, la Cámara de Representantes dio el guiño positivo con 117 votos a favor y 7 en contra, luego de que el Pacto Histórico abandonara la discusión.

Con este paso en firme, el presidente electo está cada vez más cerca de lograr su cometido y a pesar de la puja que hace la oposición para evitar que se modifique el lugar de la posesión, el Congreso muestra las mayorías que apoyan a De la Espriella. Ahora hace falta que esta proposición sea votada por la plenaria del Senado que, de ser aprobada allí, hará que la posesión en la capital del Valle sea un hecho.

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Los senadores Enrique Gómez, Sara Castellanos y Germán Gutiérrez, así como la representante Carol Borda (Salvación Nacional), presentaron las iniciativas que tienen casi aseguradas las mayorías. La argumentación que plantean es que en el artículo 140 de la Constitución se establece que “las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar” y en ella se “reconoce de manera expresa la competencia del Congreso mediante decisión conjunta de ambas cámaras para determinar el lugar de sus sesiones”.

En el Senado, una proposición previa ya había sido aprobada para trasladar el Legislativo al Cauca y, en ese momento, parte de la discusión giró en torno a si el acto de posesión debía hacerse o no en una institución del orden militar. Sin embargo, en medio de las órdenes del presidente Gustavo Petro de no permitir que guarniciones militares se presten para este evento, De la Espriella anunció que lo harían en un recinto civil en la ciudad de Cali.

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En esta línea, el mandatario saliente dijo: “No entiendo como es acercarse al pueblo no yendo a la plaza de Bolívar de Bogotá donde queda la sede del Congreso y en cambio si, llevar el Congreso a un sitio de espectáculos. La política no es teatro barato sino la discusión pública de las cosas públicas”.

Según han confirmado las autoridades locales, el evento en el que De la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, asumirán oficialmente las riendas del Estado, será en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali a las 10:00 a. m. Ese lugar tiene capacidad para más de 2.500 personas, en un punto céntrico en la ciudad y con cercanía a instalaciones militares y hospitales.

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En la tarde de ese mismo día, se espera que De la Espriella haga un reconocimiento a las tropas en el Cantón Militar Pichincha. Al día siguiente, comenzará el día con el primer consejo de seguridad a las 8:00 a. m. en la Tercera Brigada.

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