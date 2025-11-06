Cambio Radical pide investigar a secretarios de Senado por votaciones de senadora Castañeda

Senadora Ana María Castañeda, Cambio Radical. Foto: Senado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cambio Radical solicitó a la Procuraduría que inicie una investigación disciplinaria en contra de Diego González y Jorge Eliécer Laverde, secretarios del Senado y de la Comisión Sexta de esa corporación, respectivamente. El partido acusa a los dos funcionarios del Congreso de haber permitido que la senadora Ana María Castañeda votara en, por lo menos, 12 sesiones, pese a haber sido sancionada durante un año sin voz ni voto.

A través de un documento de 16 páginas, Cambio Radical presentó las pruebas que demostrarían que habría, por parte de González y Laverde, una “clara” y “flagrante” omisión de sus funciones. Es de recordar que Castañeda, el pasado 20 de julio, fue elegida como segunda vicepresidenta del Senado.

Puede leer: “No mantendría el régimen centralista”: Carlos Caicedo plantea un gobierno federal

En julio pasado, la senadora Castañeda, junto con el senador Temístocles Ortega, fueron sancionados por Cambio Radical. La colectividad dirigida por Germán Córdoba, y que tiene como máximo líder al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, consideró que los dos congresistas habían ido en contra de la ley de bancadas, al negarse a votar contra la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro y salirse de esa sesión plenaria en marzo pasado. Por ello, los dejó sin voz ni voto durante la última legislatura de este gobierno.

Además, recordó que el pasado 29 de julio, cuando el secretario Diego González preguntó por el pronunciamiento del comité central sobre el caso de Castañeda, se le respondió que este “se encuentra ejecutoriado y surtiendo efectos inmediatos desde la fecha en que fueron notificados a la mesa directiva del Senado”.

También: Uribe sí podría elegir candidato del Centro Democrático después de encuesta interna

Por ello, Córdoba consideró que los secretarios del Senado y de la Comisión Sexta, a la que pertenece Castañeda, estarían incurriendo en una “presunta extralimitación” al haber permitido que Castañeda votara en varias sesiones desde el pasado 20 de julio.

En el documento, el director de Cambio asegura que “resulta imperativo solicitar a la Procuraduría General de la Nación la apertura inmediata de la correspondiente investigación disciplinaria, con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar”. Y asevera que “se tiene por establecido que los servidores públicos Diego Alejandro González González, en su calidad de Secretario General del Senado de la República, y Jorge Eliécer Laverde Vargas, como Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, habrían incurrido en una extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Le puede interesar: Favorabilidad de Petro en reciente encuesta desató debate en izquierda y derecha

A juicio del partido opositor, que se permitiera la votación de Castañeda sería una omisión de sus funciones “al pasar por alto el pronunciamiento expedido por el comité central del partido”. Además, que “permitir la participación de la congresista sancionada no solo constituye un grave desconocimiento del marco normativo, sino que compromete la validez de las decisiones legislativas y expone al Congreso y sus directivas a responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales”.

“Solicito a la Procuraduría General de la Nación la apertura inmediata de investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos Diego Alejandro González, en su calidad de secretario general del Senado, y Jorge Eliécer Laverde, como secretario de la Comisión Sexta”, concluye la queja de Córdoba.

Esta es la queja disciplinaria de Cambio Radical contra secretarios del Senado:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.