Cambio Radical solicitó vigilancia a autoridades sobre la contratación en cambio de Gobierno

Abogado, hermano de Germán Vargas Lleras y codirector de Cambio Radical, Enrique Vargas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El codirector de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, pidió a la Procuraduría y a la Contraloría que se vigile de cerca el tema de la contratación durante la transición del gobierno del presidente Gustavo Petro al de Abelardo de la Espriella.

“El director adjunto del Partido Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, solicitó al Procurador General de la Nación y al Contralor General de la República la conformación urgente de equipos especiales de vigilancia y control en todas las entidades del Estado, con el propósito de garantizar la transparencia y protección de los recursos públicos durante el periodo de transición hacia el nuevo Gobierno Nacional”, se lee en la misiva compartida por el partido.

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Esta petición llega con el fin de que de eviten contrataciones que puedan llegar a comprometer el erario. “Vargas Lleras pidió un seguimiento permanente a los procesos de contratación que se adelanten desde ahora y hasta la posesión del nuevo Gobierno, con el fin de prevenir posibles actuaciones que comprometan el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión de la administración entrante”, precisan.

“En el umbral de un nuevo ciclo democrático, es fundamental que los organismos de control ejerzan su función constitucional con independencia y rigurosidad para proteger el patrimonio de todos los colombianos”, señaló Vargas Lleras en la solicitud dirigida a la Procuraduría y la Contraloría.

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Además, dentro de las peticiones se incluyó que estos equipos especiales tengan la capacidad de monitorear en tiempo real los procesos contractuales, emitir alertas preventivas, adelantar las acciones disciplinarias correspondientes y en caso de que sea necesario “presentar informes periódicos sobre los hallazgos identificados”.

Estas declaraciones llegan horas después de que la colectividad asegurara que tomo la decisión de formar parte de la bancada de gobierno. El partido cuenta con 7 senadores y 12 representantes a la Cámara, que serán escuderos de los proyectos de ley del nuevo presidente.

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La decisión se tomó en una reunión en Bogotá donde asistió parte de la bancada de los electos junto a los codirectores Enrique Vargas Lleras y Fuad Char, con el fin de “avanzar en la planeación del trabajo legislativo de cara a la instalación del Congreso el próximo 20 de julio”.

La colectividad que perdió hace un par de meses a su líder natural, Germán Vargas Lleras, intenta reorganizarse tras perder varios escaños en el legislativo en este nuevo período. Por ello hablaron de defender una agenda legislativa centrada en la recuperación del sistema de salud, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo, la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes, y la construcción de un país con mayor equidad.

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