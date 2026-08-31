Se inicia pulso del presupuesto de 2027 en el Congreso, ¿cuáles son las fechas claves?

Las comisiones económicas se reunirán a discutir el presupuesto de 2027. Foto: Óscar Pérez

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El proyecto del presupuesto de 2027 ya generó varias reacciones desde el Congreso, y a partir de esta semana comenzará a delinearse la estrategia desde el Legislativo para avanzar en la discusión. Son varias fechas las que el Gobierno tiene entre ojos para lograr que este articulado, que viene con las “correcciones” del pasado, pueda tener el visto bueno.

Esta se trata de la primera ocasión en la que el Ejecutivo entrante tiene la posibilidad de presentar un presupuesto propio en sus primeros meses. El que presentó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es de COP 634,9 billones, es decir, COP 59,2 billones más que el del expresidente Gustavo Petro.

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Por el momento, solo se conoce un grupo de los ponentes para el proyecto. Son los de la Comisión Tercera de Senado, que nombró a Christian Garcés (Centro Democrático), David Barguil (Partido Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U) y Alix Yirley Vargas (Partido Liberal) como coordinadores, y a Gustavo Adolfo Moreno (ASI), Andrea Padilla (Alianza Verde), David Racero (Pacto Histórico), Sara Castellanos (Salvación Nacional), Miguel Espitia (Partido de la U), Yessid Pulgar (Partido Liberal) y Deisy Johana Osorio (Pacto Histórico) como ponentes. Falta todavía que esa misma célula legislativa en Cámara y las Comisiones Cuartas hagan lo propio.

Las comisiones económicas tienen hasta el 15 de septiembre para evaluar y votar el monto del presupuesto. Todo eso tendrá que pasar, primero, por un diálogo entre los mismos ponentes de esas comisiones y el ministro de Hacienda. Después de eso, esas células legislativas tienen como plazo el 25 de septiembre para votar el articulado.

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Cuando eso ocurra, las plenarias recibirán el proyecto. Tendrán hasta el 20 de octubre para aprobar por completo el proyecto presentado. En caso de que eso no ocurra, se seguirá el mismo camino de los últimos dos presupuestos: serán devueltos y será el presidente, Abelardo de la Espriella, quien podrá expedirlo con las modificaciones que se hayan planteado en las comisiones.

Ese no es el único diálogo pendiente con entre el Gobierno y el Legislativo en materia económica. El minhacienda adelantó hace algunas semanas que citaría la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para ver la posibilidad de ampliar la línea de crédito del Banco Mundial.

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El centro de ese debate es la posibilidad de atender la crisis que generó el terremoto del pasado 10 de agosto. Toda la reorganización frente al presupuesto también tiene eso en la mira y desde el nuevo Gobierno han dejado claro que el recorte del Estado sigue en firme, por lo que en los próximos meses se tendrá un plan más claro para comenzar con ese “tijeretazo” que tiene sus primeras pistas en este articulado.

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