Nuevo CNE se posesionará en Barranquilla: ya hay conversaciones para definir presidente

El Congreso en pleno eligió a los nueve magistrados que conformarán el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Prensa Senado

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Los nueve magistrados electos del Consejo Nacional Electoral (CNE) aterrizarán en Barranquilla (Atlántico) para posesionarse este 1° de septiembre a las 11:00 a. m. La primera sala plena sería el miércoles inmediatamente siguiente, donde comenzarían a discutir temas como la presidencia de ese tribunal.

Todos llegarán a la que funciona como la sede principal de la Presidencia de Abelardo de la Espriella, quien está cumpliendo una agenda privada tanto este lunes como el martes. En todo caso, es el mandatario quien posesiona a los nuevos magistrados, como el fue caso hace cuatro años.

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¿Quiénes componen el CNE? Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (ambas del Pacto Histórico).

Entre las primeras decisiones en la agenda de este nuevo CNE está la selección del presidente y vicepresidente de la colectividad. Eso ocurrirá, precisamente, en la sala plena y allí se espera que la votación se decante por uno de los magistrados elegidos en la plancha oficialista. El nombre que más suena es el de Alarcón, quien además llegó por un acuerdo entre el partido cristiano y el Centro Democrático.

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Es el grupo cercano al Gobierno el que tiene las mayorías en la sala plena y podría, sin problema, poner a un presidente. Las mayorías en el CNE se deciden con seis votos y el Ejecutivo cuenta con siete magistrados afines a su proyecto político.

¿Qué tiene pendiente por decidir el CNE?

Esta nueva cohorte de magistrados llega con la tarea de revisar punto por punto las cuentas de las campañas presidenciales, así como la verificación de la reposición de votos de cada uno de los participantes que superaron el umbral de votos. Por el momento, solo fue aprobada la de la exalcaldesa Claudia López, por una suma de COP 4,9 mil millones.

Además, está pendiente el pago de la reposición de votos de otras elecciones: las regionales de 2023. Incluso, será este CNE el que le pondrá el ojo a la conformación de listas y los avales para los comicios de 2027, así como la posible creación de nuevas colectividades con miras a ese llamado a urnas.

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Entre esos está el naciente partido de De la Espriella, Defensores de la Patria, cuya personería jurídica fue aprobada por la anterior cohorte de magistrados. Aunque esa decisión generó dudas por sus fundamentos jurídicos, por el momento está en pie y faltan solo unos detalles para que quede en firme.

En esa línea también están las agrupaciones del exembajador Roy Barreras (La Fuerza) y del ideólogo de De la Espriella en campaña, Carlos Alonso Lucio (Movimiento Bolivariano). Ambos tienen ponencias favorables, pero faltará ver si este nuevo grupo de integrantes le dará el visto bueno y aumentará el número de partidos políticos para las próximas elecciones.

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