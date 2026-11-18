El canciller Omar Bula y el registrador Hernán Penagos firmaron este miércoles 18 de noviembre un acuerdo para ampliar y modernizar servicios de registro civil e identificación en el exterior, mediante nuevas soluciones tecnológicas en 31 países de los cinco continentes. Esta estrategia, que se desarrolla en coordinación con el Gobierno nacional, contempla la implementación de tres soluciones tecnológicas en consulados de Colombia en los cinco continentes: 12 países de Europa, 11 de América, 3 de Asia, 3 de África y 2 de Oceanía.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La estrategia contempla 42 consulados con SRCWEB, 18 con estaciones integradas de servicios (EIS) fijas y 9 con estaciones móviles, para ampliar y facilitar el acceso a los trámites de los colombianos en el exterior. “Mejorar los servicios a los colombianos residentes en el exterior, para hacer más fácil la demanda del registro civil, tarjeta de identidad y cédula en el futuro. Para que puedan acceder con mayor agilidad, claridad y fiabilidad”, aseguró Penagos.

Publicidad

Firmamos un acuerdo con la @CancilleriaCol para ampliar y modernizar nuestros servicios de registro civil e identificación en el exterior, mediante nuevas soluciones tecnológicas en 31 países de los cinco continentes.



🔽🎥 pic.twitter.com/sz9oLSwdzd — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) November 18, 2026

Por su parte, el canciller señaló que este es un nuevo encuentro donde ambas instituciones trabajarán más de cuatro años, presentarán planes concretos de atención al ciudadano para atender las necesidades de los colombianos en el exterior.

Entre las tecnologías que integrarán está el Sistema de Registro Civil Web (SRC WEB), cuya instalación en 42 consulados permitirá agilizar la expedición de registros civiles, reducir posibles inconsistencias en la digitación de datos y fortalecer el control sobre la asignación del Número Único de Identificación Personal (NUIP). Entre los ciudades donde estará este nuevo sistema están Los Ángeles, San Francisco, Barquisimeto, San Cristóbal, Caracas, Maracaibo, Lima, Quito, Tulcán, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayaquil.

Así como las Estaciones Integradas de Servicios (EIS) fijas, que se instalarán en 18 consulados y garantizarán la incorporación en línea del trámite para la producción de documentos de identidad. Algunos de los consulados que lo tendrán serán Brasilia, Río de Janeiro, Iquitos y Canberra. Y se suman las Estaciones Integradas de Servicios (EIS) móviles, que llegarán a nueve consulados en Houston, Washington y Balboa para permitir desarrollar jornadas de identificación fuera de las sedes consulares, especialmente en zonas rurales, comunidades alejadas y lugares donde no existen oficinas de atención.

Le recomendamos: “Quieren marchar por los problemas que generaron”: De la Espriella denunciará caos en Dapre

Como parte de esta estrategia de fortalecimiento institucional en el exterior, la Registraduría también busca avanzar en una agenda de cooperación bilateral con Venezuela en materia de registro civil e identificación. Entre 2025 y 2026, la entidad ha realizado 43.160 trámites de identificación a ciudadanos venezolanos. En este contexto, se propone fortalecer la coordinación entre las autoridades competentes de ambos países, promover el intercambio seguro de información registral, biográfica y biométrica, facilitar la consulta o

validación de registros civiles y desarrollar acciones conjuntas para prevenir el fraude registral.

Desde el ente dirigido por Penagos, consideran fundamental el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de facilitar los espacios de diálogo diplomático y técnico que permitan establecer canales permanentes de comunicación y cooperación entre las autoridades de ambos Estados.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.