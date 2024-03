Molestia en el Congreso por ausencia de canciller (e) Murillo en debate de pasaportes

Canciller Luis Gilberto Murillo en debate de control político. Foto: Cancillería

Para este miércoles a las 8:00 de la mañana, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, estaba citada la continuación del debate de control político al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, por la polémica licitación de pasaportes y el pleito con Thomas Greg & Sons. Sin embargo, justo cuando iba a iniciar la sesión, la secretaría de la corporación anunció que Murillo no llegaría y que había presentado una excusa.

Según lo leído por el secretario, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores no asistió porque el presidente Gustavo Petro lo delegó para ir a la edición 67 del periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. “Sabría agradecer que sea aceptada en la presente excusa la delegación del viceministro Francisco Coy para que pueda atender los requerimientos de los representantes”, dijo Murillo.

El mensaje no cayó bien entre la mayoría de representantes, quienes aseguraron que no es la primera vez que la Cancillería los deja plantados. “Entendemos las ocupaciones que tiene el Gobierno, pero no creo que esa sea la excepción para enviar una excusa 20 minutos después de la hora que habíamos citado al ministro. Le vamos a exigir al Gobierno y a todos los ministros respeto a esta comisión. No es justo que radiquen una excusa sobre el tiempo”, dijo el vicepresidente de la Comisión, Alexander Guarín Silva.

Luego, el representante Vladimir Olaya, del Centro Democrático, pidió someter a votación la aceptación o no de la excusa. A él se sumó la representante Juana Carolina Londoño, una de las citantes del debate, quien aseguró que el canciller ya había pedido un plazo para responder los cuestionamientos y que se había comprometido a asistir este miércoles, por lo cual tampoco aceptaría la encuesta. Incluso agregó que el viceministro Coy no llegó a tiempo para reemplazarlo.

“Estamos siendo el comodín de la Cancillería de cuando no tenga nada para hacer ahí sí vienen al Congreso (...) llegó el momento de que toda la Comisión mandemos un mensaje porque estos son hechos reiterativos”, dijo Londoño, quien pidió las respuestas por el caso de los pasaportes y la creación de nuevas embajadas.

La representante de los colombianos en el exterior, Carmen Felisa Ramírez, parte del Pacto Histórico, defendió al canciller y dijo que es normal que las delegaciones a ese tipo de eventos se resuelvan a última hora y agregó que se debía esperar a Coy porque él también está facultado para responder.

Sin embargo, las críticas contra Murillo continuaron. “De nada nos sirve ejercer nuestras funciones de control político, enviar con el tiempo requerido un cuestionario, si salen con otros temas distintos a los que se citan (...) hemos sido tan comprensivos que esto se volvió una tomadera de pelo”, dijo la representante Érika Sánchez.

Al final, aunque Coy llegó a la Comisión, con 12 votos por el sí y uno por el no fue aceptada la proposición con la que no se aceptó la excusa del canciller Murillo y se suspendió el debate. Desde la Cancillería aseguraron que a las 8:00 de la mañana, hora en la que estaba citado el debate, ya estaba el equipo de Murillo listo para entregar la excusa, pero que no había llegado ningún congresista. Además, agregaron que el quórum apenas se alcanzó a las 9:13.

