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Canciller Bula explica posturas de Colombia ante la ONU: habla del embargo a Cuba

El Canciller Omar Bula explicó a fondo las decisiones que tomó Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas frente al voto en contra del embargo sobre Cuba, así como a la renovación de la misión de verificación de este organismo para el acuerdo de paz firmado en 2016 hasta octubre de 2027, excluyendo la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral. Estas fueron las razones.

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Redacción Política
USA2262. WASHINGTON (DC, EEUU), 14/07/2026.- El ministro de Relaciones Exteriores entrante de Colombia, Omar Bula, habla durante un evento este martes, en el Atlantic Council de Washington (EE.UU.). EFE/ Lenin Nolly
USA2262. WASHINGTON (DC, EEUU), 14/07/2026.- El ministro de Relaciones Exteriores entrante de Colombia, Omar Bula, habla durante un evento este martes, en el Atlantic Council de Washington (EE.UU.). EFE/ Lenin Nolly
Foto: EFE - Lenin Nolly

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El canciller Omar Bula explicó a fondo las decisiones que tomó Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a dos temas claves de la nación como el voto en contra del embargo sobre Cuba, así como a la renovación de la misión de verificación de este organismo para el acuerdo de paz firmado en 2016 hasta octubre de 2027, excluyendo la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral.

La primera de las decisiones fue tomada el pasado 26 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde aprobó este miércoles la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Hace un año, la iniciativa cubana recibió 165 apoyos, 7 en contra y 12 abstenciones, un apoyo que se redujo, pues Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y Costa Rica se opusieron también a la resolución, en una clara muestra del acercamiento de sus gobiernos a la administración de Donald Trump. Colombia votó a favor en 2025, mientras que Ecuador y Costa Rica se abstuvieron ese año.

Lea: Misión de observación de la ONU, aunque con alertas, reconoce voluntad del Gobierno para implementar Acuerdo

Frente a esta elección, el canciller Bula señaló que esta decisión vino por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, pues cree que esta decisión refleja “la coherencia de nuestra política exterior, creemos que la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional deben orientar siempre la actuación internacional y este es el caso […] donde Colombia votó en contra de la resolución que solicitaba el supuesto embargo de Estados Unidos contra Cuba”.

Añadió que seguirán fortaleciendo alianzas estratégicas y manteniendo posiciones “claras y puntuales frente a los desafíos que enfrenta nuestra región, como los que presentan las dictaduras narcoterroristas”.

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El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a la renovación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz que irá hasta octubre de 2027. Aunque la votación, que tuvo 15 votos a favor, también excluyó la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral de las labores de esa organización. La solicitud se había presentado en el último encuentro del Consejo por petición del gobierno de Abelardo de la Espriella, argumentando que ese punto supera las capacidades de la Misión y trasciende a la política de Estado.

“Como solicitó el gobierno hace unas semanas, la implementación de la reforma rural integral continuará bajo responsabilidad de las instituciones permanentes del Estado colombiano. Porque el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, de la infraestructura rural y las oportunidades de nuestros campesinos son tareas de largo plazo que corresponderán siempre al Estado”, señaló Bula.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

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Comentarios
  • ERWIN(18151)Hace 9 minutos
    Este bula,es un petardo ..como todo lo de este gbno ..puaf ..todo es arcaico..elpetardo este y ordoñez,el quema libros..apague y vamonos.
  • omar(69304)Hace 2 horas
    Mientra sigamos arrodillados como estamks con los gringos se hara lo que elnpatròn diga
  • CAMILITO(7137)Hace 3 horas
    El canciller bula debería llamarse mejor, canciller mula. Con el perdón a las trabajadoras mulas.
  • Guillermo(19476)Hace 3 horas
    Me parece una desicion correcta votar en contra del embargo de EE.UU a Cuba
  • Jesús(0u41y)Hace 3 horas
    Es una decisión medieval. Pobre Colombia con semejantes decisiones.
  • javier(96673)Hace 4 horas
    El Canciller Ómar Bula es un bocón irresponsable.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 4 horas
    El canciller Bula es un funcionario mediocre y al tiempo tenebroso. Muestra títulos falsos, lloró de emoción cuando abrazo al genocida Netanyahu en Israel, no tiene buena formación académica y es sólo un fanático religioso. Qué credibilidad puede tener este señor?
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