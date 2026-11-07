Canciller Bula explica posturas de Colombia ante la ONU: habla del embargo a Cuba

La primera de las decisiones fue tomada el pasado 26 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde aprobó este…

El canciller Omar Bula explicó a fondo las decisiones que tomó Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a dos temas claves de la nación como el voto en contra del embargo sobre Cuba, así como a la renovación de la misión de verificación de este organismo para el acuerdo de paz firmado en 2016 hasta octubre de 2027, excluyendo la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral.

La primera de las decisiones fue tomada el pasado 26 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde aprobó este miércoles la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Hace un año, la iniciativa cubana recibió 165 apoyos, 7 en contra y 12 abstenciones, un apoyo que se redujo, pues Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y Costa Rica se opusieron también a la resolución, en una clara muestra del acercamiento de sus gobiernos a la administración de Donald Trump. Colombia votó a favor en 2025, mientras que Ecuador y Costa Rica se abstuvieron ese año.

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Frente a esta elección, el canciller Bula señaló que esta decisión vino por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, pues cree que esta decisión refleja “la coherencia de nuestra política exterior, creemos que la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional deben orientar siempre la actuación internacional y este es el caso […] donde Colombia votó en contra de la resolución que solicitaba el supuesto embargo de Estados Unidos contra Cuba”.

Añadió que seguirán fortaleciendo alianzas estratégicas y manteniendo posiciones “claras y puntuales frente a los desafíos que enfrenta nuestra región, como los que presentan las dictaduras narcoterroristas”.

🌎 El canciller les explica las decisiones que marcan la agenda internacional de Colombia.



🇨🇴 Hoy ponemos el foco en dos asuntos clave en las Naciones Unidas: la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU y el voto de Colombia en contra de la resolución que… pic.twitter.com/ql03YP8x01 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 7, 2026

El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a la renovación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz que irá hasta octubre de 2027. Aunque la votación, que tuvo 15 votos a favor, también excluyó la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral de las labores de esa organización. La solicitud se había presentado en el último encuentro del Consejo por petición del gobierno de Abelardo de la Espriella, argumentando que ese punto supera las capacidades de la Misión y trasciende a la política de Estado.

“Como solicitó el gobierno hace unas semanas, la implementación de la reforma rural integral continuará bajo responsabilidad de las instituciones permanentes del Estado colombiano. Porque el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, de la infraestructura rural y las oportunidades de nuestros campesinos son tareas de largo plazo que corresponderán siempre al Estado”, señaló Bula.

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