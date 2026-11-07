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Misión de ONU, aunque con alertas, reconoce voluntad del Gobierno para implementar Acuerdo

El jefe de esa instancia, Miroslav Jenča, habló sobre cómo está el relacionamiento de su equipo con la Casa de Nariño. Se alista reunión con la JEP. ¿Qué está juego?

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
Jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Miroslav Jenca.
Jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Miroslav Jenca.
Foto: Misión de Verificación de la ONU

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“Hay entendimiento para la implementación del Acuerdo de Paz”. Esta fue la frase con la que Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, resumió el inicio del renovado periodo de sus funciones en Colombia. Sin embargo, tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de mantener este proceso sobre el Acuerdo de Paz firmado en 2016, para la organización encargada hay preocupaciones que siguen sobre la mesa, especialmente en materia de protección a los más de 11.000 firmantes y de los recortes presupuestales a…

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano. lmejia@eleespectador.com
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