"Esta mañana, tuve un desayuno de trabajo con el canciller Omar Bula ha reiterado, en representación del presidente Abelardo de la Espriella y del gobierno colombiano, la coherente…

Este miércoles 25 de noviembre, el canciller Omar Bula se reunió con Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, para conversar sobre la política de ‘Una Sola China’ que reconoció el Estado colombiano bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala en 1980. Esto en medio de la polémica que generó la visita de una serie de congresistas colombianos a Taiwán.

"Esta mañana, tuve un desayuno de trabajo con el canciller Omar Bula ha reiterado, en representación del presidente Abelardo de la Espriella y del gobierno colombiano, la coherente adhesión del Estado colombiano al principio de Una Sola China, y de allí la disposición de seguir reforzando la relación y la cooperación entre Colombia y China", señaló Jingyang.

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Esta mañana, tuve un desayuno de trabajo con el Canciller Omar Bula @CancilleriaCol. El canciller ha reiterado, en representación del presidente Abelardo de la Espriella y del gobierno colombiano, la coherente adhesión del Estado colombiano al principio de Una Sola China, y de… pic.twitter.com/h82Q4DZXlm — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) November 25, 2026

La polémica que tensionó las relaciones entre Colombia y China fue un viaje de casi 10 días que desarrollaron nueve congresistas de varios partidos a Taiwán. El grupo de legisladores que integran las comisiones segundas de Senado y Cámara aceptó una invitación realizada por la Oficina de Comercio en Bogotá de Taipéi que no fue vista con buenos ojos por los emisarios chinos en territorio colombiano y que escalaron las tensiones con el gobierno de Abelardo de la Espriella.

La solicitud reposaba hacía más de tres semanas en los correos de los 13 senadores y 19 representantes de las células legislativas destinadas para la atención de asuntos internacionales y de seguridad del Congreso. Los senadores Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo (Salvación Nacional), Agmeth Escaf y Mary Jurado (Pacto Histórico) y Omero Cuasapud; así como los representantes Juan Manuel Londoño (Conservador), Jonathan Pineda (Centro Democrático), Óscar Espinosa (ASI) y Simón Molina (Creemos), quien además es vicepresidente de la Cámara, aceptaron una invitación que ya había sido socializada y extendida a los legisladores desde el mes de agosto. Puntualmente, el encargado de negocios de Taiwán en Colombia, Victor Sheng-Hung Chu, presentó la propuesta a finales de ese mes luego de una serie de encuentros que tuvo con las secretarías de ambas cámaras.

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Por otro lado, la oficina comercial de Taiwán en Colombia pidió a China dejar de difundir acusaciones sin pruebas sobre la visita de nueve congresistas a la isla, después de que la embajada de Pekín señalara que las autoridades taiwanesas recurren al dinero y al engaño para captar apoyos políticos. En un comunicado difundido el martes, afirmaron que "las visitas internacionales realizadas por congresistas con el propósito de fomentar el entendimiento mutuo, promover la cooperación económica y comercial y estrechar los lazos de amistad entre los pueblos constituyen una modalidad habitual de intercambio".

Por otro lado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteraron que Colombia ha mantenido, durante los últimos 45 años, un estricto apego al principio de “una sola China”. Esta política de Estado, aseguraron, se ha "sostenida de manera ininterrumpida por sucesivos gobiernos, incluido el del presidente Gustavo Petro, reconoce que existe una sola China en el mundo, que Taiwán es parte inalienable de su territorio y que el Gobierno de la República Popular China, con capital en Beijing, es su único gobierno legítimo. Este principio guía también las relaciones diplomáticas de otros 182 Estados".

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