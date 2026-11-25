Un viaje de casi 10 días que desarrollan nueve congresistas de varios partidos a Taiwán fue el motivante para tensionar las relaciones entre Colombia y China. El grupo de legisladores que integran las comisiones segundas de Senado y Cámara aceptaron una invitación realizada por la Oficina de Comercio en Bogotá de Taipéi que no fue vista con buenos ojos por los emisarios chinos en territorio colombiano y que escalaron las tensiones con el gobierno de Abelardo de la Espriella.

En efecto, una solicitud que reposaba por hace más de tres semanas en los correos de los 13 senadores y 19 representantes de las células legislativas destinadas para la atención de asuntos internacionales y de seguridad del Congreso tuvo el visto bueno de 9 legisladores de varias bancadas en un acercamiento con Taiwán que fue rechazado de facto por la delegación china en Bogotá.

Publicidad

Le sugerimos: "Decidir que ninguna vida vuelva a sacrificarse": Compaz tras 10 años del Acuerdo de Paz

Los senadores Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo (Salvación Nacional), Agmeth Escaf y Mary Jurado (Pacto Histórico) y Omero Cuasapud; así como los representantes Juan Manuel Londoño (Conservador), Jonathan Pineda (Centro Democrático), Óscar Espinosa (ASI) y Simón Molina (Creemos), quien además es vicepresidente de la Cámara, aceptaron una invitación que ya había sido socializada y extendida a los legisladores desde el mes de agosto. Puntualmente, el encargado de negocios de Taiwán en Colombia, Victor Sheng-Hung Chu, presentó la propuesta a finales de ese mes luego de una serie de encuentros que tuvo con las secretarías de ambas cámaras.

Esa comitiva, que viajó desde el pasado 21 de noviembre y extenderá la visita a ese territorio hasta el próximo sábado 28. Sin embargo, las afirmaciones realizadas, entre otros, por el senador Rodríguez, al graduar de "embajador" a Shen Hung Chu y decir que Taiwán es un país, fueron el punto de quiebre por el que China advirtió nuevas tensiones. "Taiwán es un ejemplo de organización, respeto por las normas, desarrollo tecnológico y oportunidades. Durante esta visita hemos podido conocer de cerca una cultura que tiene mucho que enseñarnos y con la que Colombia puede fortalecer sus vínculos comerciales y de cooperación", dijo el congresista de Salvación Nacional durante esa visita que desató una serie de críticas.

Taiwán nos sigue sorprendiendo con su riqueza cultural, sus tradiciones y todo lo que tiene por enseñarnos. Esta visita ha sido una oportunidad para aprender, compartir experiencias y descubrir nuevas formas de fortalecer los lazos internacionales pic.twitter.com/Npm1Sy2ylm — Germán Rodríguez (@GermanRSenador) November 24, 2026

Publicadas estas imágenes por parte del legislador, así como otra serie de videos que también difundieron el también otros como el congresista Escaf o los representantes Molina y Espinosa, dieron pie a críticas por parte de China y su embajada en Bogotá. A través de un comunicado expresaron rechazo por los acercamientos con Taiwán, territorio que no es reconocido por Colombia como un país y que se encuentra en disputa por China desde hace varias décadas.

"La cuestión de Taiwán" -que opera de manera independiente desde hace décadas, pero Pekín considera parte de su país- es "el núcleo de los intereses centrales de China y constituye la primera línea roja infranqueable en las relaciones entre China y Colombia". "China insta al Gobierno y Congreso de Colombia a honrar su compromiso político con el principio de ‘Una Sola China’ y reiterarlo públicamente, adoptar de inmediato medidas eficaces para corregir el error y eliminar el impacto negativo, poner freno a todo tipo de intercambios oficiales con las autoridades de Taiwán", urgió el comunicado.

Más contenidos: Comisión de Ética de la Cámara ya comenzó a moverse por caso de títulos falsos: esto se sabe

La embajada, yendo un paso más allá, animó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a "salvaguardar con acciones concretas la tendencia general de desarrollo de las relaciones entre China y Colombia". Esto, a juicio de Pekín, "interfiere brutalmente en los asuntos internos de China, socava la soberanía y la integridad territorial de China, envía una señal gravemente errónea a los separatistas (…) y causa un impacto político sumamente negativo".

DECLARACIÓN DEL PORTAVOZ DE LA EMBAJADA DE CHINA EN COLOMBIA



Recientemente, varios congresistas colombianos, desoyendo las gestiones solemnes y las reiteradas advertencias de China, insistieron en realizar una visita indebida con carácter oficial a la región de Taiwan de China,… pic.twitter.com/MQHIyTETHr — Embajada de China en Colombia (@china_embajada) November 24, 2026

Pero el descontento no solo se reflejó desde esa embajada. En los pasillos del Capitolio también hubo señalamientos contra los legisladores, pues la invitación -paga en su totalidad por Taiwán según estableció este diario- también interfirió con procesos que se han manejado con cautela por varias legislaturas. Además, para este mismo miércoles la Comisión Segunda del Senado tenía prevista un debate de control político al canciller Omar Bula, para responder asuntos relacionados con Israel. Sin embargo, ese debate quedó pospuesto para la primera semana de diciembre. La mesa directiva de la corporación insicó que el viaje de cinco de sus senadores que impide la realización plena de esa sesión.

¿Quiénes son los nueve congresistas?

Los primeros en aclarar los motivos de estas visitas fueron los legisladores ligados al Pacto Histórico. Y es que, en ese contexto, el expresidente Gustavo Petro "regañó" tanto a Mary Jurado como a Agmeth Escaf, pues indicó que "China es una civilización. Sin china no se hubiera podido derrotar el fascismo en 1945, por eso, por turismo no se debe ayudar a dividir una civilización. El Pacto Histórico propone un dialogo entre civilizaciones humanas como base para construir una humanidad libre. Y rechaza la idea de establecer un conflicto entre civilizaciones".

Más contenidos: "Decidir que ninguna vida vuelva a sacrificarse": Compaz tras 10 años del Acuerdo de Paz

Pero en su respuesta, la senadora Palomino indicó, en medio de este viaje, que "el propósito es conocer experiencias y buenas prácticas que puedan aportar a nuestro trabajo legislativo y convertirse en propuestas concretas para Colombia. La agenda se concentra en estos temas principalmente: gestión del riesgo de desastres y prevención sísmica, innovación tecnológica aplicada al catastro y la gestión territorial, y desarrollo agrícola". Ella también aclaró esto corresponde a "es una actividad estrictamente parlamentaria, enmarcada en nuestras competencias en materia de relaciones internacionales y comercio exterior".

Escaf, en tanto, respondió a Petro y dijo que "los 9 congresistas que viajamos somos todos senadores y representantes integrantes de dicha comisión segunda de ambas cámaras. Conocer de primera mano la realidad comercial, tecnológica, académica y de cooperación de un socio con el que Colombia ya tiene intercambio económico nos permite legislar y ejercer control político con mejor información. No negociamos ni representamos al Estado".

Lea: "Colombia ocupa una posición importante para nosotros": nuevo embajador de Suiza en Bogotá

Por otro lado los senadores Bermeo, de Salvación Nacional y que suele llevar un perfil discreto en el Congreso por varias investigaciones judiciales en su contra, y su compañero de bancada Germán Rodríguez no se han pronunciado ante estas críticas. En tanto, Omero Cuasapud que ocupa un asiento como senado indígena, tampoco se refirió a los cuestionamientos. En la línea de la Cámara, Londoño del conservador; Molina de Creemos; Pineda del Centro Democrático; y Espinosa de ASI, tampoco se han pronunciado. Este último, además, lidera la Comisión de Ética de la Cámara, célula que debe solucionar el caso de Luz Verónica Estrada por la presunta falsificación de títulos académicos.

Pero ante este panorama la Cancillería colombiana en cabeza de Omar Bula aún no emite comunicado oficial. En efecto, el gobierno de Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado sobre este caso que, aunque se produce desde otra rama del poder, sí tensiona las relaciones con el segundo mayor socio comercial de Colombia. Además, es clave señalar que la primera toma de contacto entre la Casa de Nariño y Pekín no fue en los mejores términos. Y es que tras la llegada de De la Espriella al poder, su vicepresidente, José Manuel Restrepo, tuvo un duro cruce de mensaje con el embajador chino en Bogotá, Zhu Jingyang.

Taiwán se pronuncia sobre este caso

Desde la oficina de negocios de Taiwán en Bogotá también se pronunciaron sobre esta visita. En un comunicado publicado en la noche de este martes aseguraron que "Taiwán es un socio importante para el desarrollo económico, comercial y tecnológico mundial. Cuenta con competitividad internacional en el ámbito de la innovación tecnológica y desempeña un papel clave en las cadenas globales de suministro industrial. Por ello, promueve activamente la cooperación económica y comercial internacional".

Publicidad

En su mensaje destacaron la independencia de Colombia y por ello remarcaron que "las visitas internacionales realizadas por congresistas con el propósito de fomentar el entendimiento mutuo, promover la cooperación económica y comercial y estrechar los lazos de amistad entre los pueblos constituyen una modalidad habitual de intercambio". Además, aseguraron que mantendrán la toma de contacto con las ramas del poder colombiano "con una actitud pragmática, abierta y responsable, los intercambios y la cooperación entre Taiwán y Colombia en diversos ámbitos, a fin de mejorar el bienestar de ambos pueblos y contribuir activamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la comunidad internacional".

Aclaración de la Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá, Colombiahttps://t.co/KEUux1ISr7 pic.twitter.com/NV9IBacUsU — Taiwán en Colombia 駐哥倫比亞代表處 (@ColombiaTaiwan) November 25, 2026

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.