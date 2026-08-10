Cancillería traza nueva hoja de ruta bajo el gobierno De la Espriella: estas son las claves

El presidente Abelardo de la Espriella ya traza su estrategia diplomática en la que tendrán un rol primario el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller, Omar Bula. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Anuncios en torno a Estados Unidos e Israel han marcado los días posteriores a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Su canciller, Omar Bula, estará a cargo de delinear la nueva estrategia que asumirá el Ministerio de Exteriores en los próximos cuatro años y liderar el manejo de relaciones con otros países que se enfocará en el desarrollo comercial.

Pero hay otra figura que cumplirá un rol clave: el vicepresidente José Manuel Restrepo. Antes de posesionarse, el jefe de Estado había previsto que su rol fuera el de un “superministro” y también lo llamó su “Marco Rubio”, en referencia al secretario de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sugerimos: Congreso se alista para la elección del nuevo contralor: así van los diálogos entre partidos

Y en esa vía ha desplegado el segundo al mando su agenda. En las semanas previas al 7 de agosto, lideró la comitiva que aterrizó en Washington D. C. y la que se desplazó a Perú para la posesión de Keiko Fujimori. Este domingo, además, estuvo en una reunión con el embajador de Colombia en Venezuela designado, Jorge Jaller, para “explorar rutas concretas de reactivación del comercio y las relaciones bilaterales, en articulación con Estados Unidos”.

“Hemos tenido una reunión con empresarios colombianos que han tenido negocios de comercio exterior con Venezuela. Junto con el embajador encontramos que le llegó a Colombia, a la ‘patria milagro’, la oportunidad de generar inversión de nuestro país, más comercio exterior, de Colombia en Venezuela. Será este un camino para superar la pobreza en nuestro país. (...) Esto se logra en interacción entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela”, dijo Restrepo en su cuenta de X.

El gigante norteamericano ya se posicionó como un jugador esencial en la reconfiguración de la política exterior de Colombia. Horas después de que De la Espriella quedara en firme como presidente —y que dijera que el país haría oficial su adhesión al Escudo de las Américas—, el Departamento de Estado anunció un paquete de ayudas de USD 1.000 millones para el país, enfocado en temas como la lucha contra el crimen organizado transnacional y el desarrollo económico.

Le puede interesar: De la Espriella aterrizó en Medellín para su primera visita oficial en Feria de las Flores

Con Israel se busca entablar el mismo diálogo. El canciller israelí Gideon Sa’ar estuvo presente en la posesión y se reunió con varios integrantes del gabinete de De la Espriella. ¿El objetivo? Recomponer los lazos en materia de seguridad e inteligencia después de que el expresidente Gustavo Petro los rompiera y respaldara la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio en los territorios palestinos.

Por ello, además, es que el grueso de los altos funcionarios del nuevo mandatario viajará a ese país en octubre de este año. Sería el primer viaje de talla internacional del Gobierno y allí se hablaría de la construcción de la embajada colombiana en Jerusalén, en lugar de Tel Aviv, que anunció el presidente.

Pero ese no es el único “timonazo” con respecto a la administración pasada. El sábado, el Ejecutivo reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, desestimando las relaciones con la República Saharaui que fueron restablecidas hace cuatro años.

Lea también: Iván Cepeda interpondrá denuncia contra Efraín Cepeda tras señalamientos de “guerrillero”

“Con esta decisión, Colombia busca revitalizar su relación con Marruecos sobre la base de una visión a largo plazo y con la convicción de que el acercamiento bilateral servirá plenamente a los intereses del pueblo colombiano”, señaló la Cancillería en su cuenta de X.

Por el momento, además de Jaller, ya hay otros cuatro nombres claves en política exterior: Mauricio Tobón será el embajador en México, Carlos Felipe Mejía en España, Mauricio Gaona ante las Naciones Unidas y Alejandro Ordóñez en la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, falta todavía el que será el jefe de la misión diplomática en Estados Unidos.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.