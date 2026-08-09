Iván Cepeda interpondrá denuncia contra Efraín Cepeda tras señalamientos de “guerrillero”

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Foto: El Espectador

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El senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) anunció que interpondrá una denuncia contra el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, después de que lo señalara de ser un “guerrillero”. A través de su cuenta de X, el líder de la oposición afirmó que este tipo de calificativos ponen en riesgo su vida.

“Anuncio que interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el señor Efraín Cepeda Sarabia. Emprenderé esta acción penal a causa de las declaraciones públicas que hizo el pasado 7 de agosto en las que, en forma calumniosa y mendaz, me acusa de pertenecer a organizaciones armadas ilegales”, dijo el senador opositor.

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En su publicación, dejó claro que esas acusaciones “propician la violencia” en su contra y a “agravan las amenazas” contra su vida. Y, en esas líneas, solicitó a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, llamar a Cepeda “a responder por sus actos ante la justicia”.

El anuncio ocurre después de que, en declaraciones previas a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, el jefe de los conservadores asegurara que Cepeda “es más guerrillero” que el exmandatario Gustavo Petro. En ese momento, aseguró que la política de paz total del gobierno anterior fue “el embeleco para proteger a los grupos armados y que votarán por Iván Cepeda”.

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El senador Cepeda es el líder de la bancada del Pacto Histórico que este 7 de agosto entró, oficialmente, a la oposición. El expresidente Petro ha dicho que, tras un periodo corto de vacaciones, volverá al país a erigirse como el jefe del partido, mientras que el dueño de la curul de la oposición en el Senado buscará lograr una victoria en las elecciones presidenciales de 2030.

Con esa intención fue que el pasado viernes, desde Barranquilla, anunció que crearía un “gabinete por la vida” con exministros de la administración anterior para hacer veeduría a todas las decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Nosotros haremos una acción política, en primer lugar, dedicada defender los derechos de la gente, la democracia, la vida, nuestra riqueza natural, la diversidad y la democracia en la vida social y cultural también. Eso lo haremos mediante el ejercicio pacífico, sereno, responsable y honesto de la oposición política. Esperamos nosotros que, si así lo plantea el nuevo gobierno, pues se dé esto en términos de diálogo. Pero también lo hemos dicho: estamos dispuestos a la desobediencia civil”, dijo Cepeda en entrevista con El Espectador.

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El Pacto Histórico cuenta con 69 congresistas y, si bien es la bancada más grande en el Congreso, se enfrenta a una mayoría que respaldará a De la Espriella. La oposición ha dicho que se enfocará en hacer control político y en defender el legado del llamado “Gobierno del cambio”.

Vea aquí la entrevista completa con Iván Cepeda:

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