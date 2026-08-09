De la Espriella aterrizó en Medellín para su primera visita oficial en Feria de las Flores

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Medellín sería una de sus "sedes alternas" de la Presidencia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente Abelardo de la Espriella ya se encuentra en Medellín (Antioquia) en su primera visita oficial. Está acompañado por su familia, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien confirmó la asistencia del mandatario al Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores.

En horas de la mañana, el jefe de Estado cumplió una agenda privada en Barranquilla (Atlántico), la que será la sede permanente de la Presidencia en este mandato. Llegó cerca de las 3:00 p. m. a la capital antioqueña, donde el segundo al mando ha mantenido reuniones con empresarios colombianos y con el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, con miras a “explorar rutas concretas de reactivación del comercio y las relaciones bilaterales, en articulación con Estados Unidos”.

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“Hemos tenido una reunión con empresarios colombianos que han tenido negocios de comercio exterior con Venezuela. Junto con el embajador encontramos que le llegó a Colombia, a la ‘patria milagro’, la oportunidad de generar inversión de nuestro país, más comercio exterior, de Colombia en Venezuela. Será este un camino para superar la pobreza en nuestro país. (...) Esto se logra en interacción entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela”, dijo Restrepo.

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De acuerdo con el segundo al mando, la relación con el gigante norteamericano ya está por vía del “US and Colombia bilateral dialogue”, que se fijó con la delegación estadounidense que hizo parte de la posesión de De la Espriella. Además, eso pasa por el paquete de USD 1.000 millones que el Departamento de Estado de Marco Rubio anunció para el gobierno colombiano con el objetivo de “atraer mayor inversión, fortalecer la seguridad y el desarrollo económico [del] país”.

Por su lado, el alcalde de Medellín —cuya hermana, Juliana Gutiérrez, es la ministra de Deportes— afirmó que había invitado a De la Espriella al desfile “desde antes de la posesión”. En una declaración a medios, señaló que después del desfile hablarían de temas “de seguridad y de proyectos” para la ciudad, que también se convertirá en la sede de ProColombia.

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La capital antioqueña y Cali serán las “sedes alternas” de la Presidencia, según anunció el mandatario. En Bogotá, despachará desde el Palacio de San Carlos, que funciona como el centro de operaciones de la Cancillería.

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