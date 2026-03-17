Revivió polémica por intención de Petro de liquidar EPS “en quiebra”: así se dio el debate

Durante el más reciente Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro, el mandatario volvió a cargar contra las EPS. Habló de liquidar las que están "en quiebra". Foto: Presiden

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Luego de que el presidente Gustavo Petro volviera sobre su intención de liquidar las empresas prestadoras de salud (EPS), proceso que ahora justifica diciendo que ese paso debe darse con las que se encuentren en quiebra, se han dado diversas reacciones sobre el estado actual de un sistema que durante la actual administración ha sido duramente golpeado.

Lo que encendió de nuevo las alarmas fue un mensaje que dejó durante un consejo de ministros citado para hablar de temas agrarios, durante el cual aseguró que decisiones independientes de otras ramas del poder público que no van en la misma vía de sus preceptos —según se relato—afectan intereses actualmente puestos en marcha.

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“Las EPS, todas las que estén en quiebra, se liquidan; dentro fuera. Ya no tenemos alternativas, el Congreso no aprobó la reforma”, preciso Petro, quien hizo referencia a la decisión de un tribunal de suspender el decreto con el que se intentaba movilizar al menos 6 millones de usuarios del sistema, de los cuales al menos 3 millones irían a la nueva EPS. Esa organización tiene actualmente unos 11 millones.

La reforma a la salud no logró mayorías en el Congreso, lo cual suele pasar en todos los gobiernos en un sistema de contrapesos constitucionales; y el fallo adverso a la saliente Casa de Nariño puede ser refutado en otras instancias. Pero más allá del funcionamiento democrático, el jefe de Estado dijo que los ministerios de Salud y de Hacienda deben pagar las deudas públicas de las Nueva EPS, la estatal, con lo cual se busca que el grueso del sistema pase a ser manejado desde el Estado.

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“La nueva EPS, y ya no me toca como solicitud sino como indicaciones el jefe de Estado, debe recibir el pago que el Estadio nacional debe desde su fundación”, precisó Petro, quien anunció que el próximo 20 de julio, ante el nuevo Congreso, volverá a presentar la reforma a la salud y otra tributaria. Los tiempos parecieran no jugar a su favor, porque constitucionalmente debe entregar el poder el 7 de agosto siguiente y todos estos asuntos pasarían a ser de interés de quien gane la Presidencia en las votaciones del 31 de mayo (primera vuelta) o del 21 junio (segundo vuelta).

En medio de esa discusión es que varias voces están lanzando alertas sobre el propósito de intentar estatizar el sistema de salud. La senadora de La U Norma Hurtado, una de las legisladoras que ha dado el debate en torno a la reforma a la salud del Gobierno, dijo que el Ejecutivo tiene el grueso de la responsabilidad sobre la crisis del sistema.

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“El presidente Petro dice que la crisis del sistema de salud es por una lista heredada de interventores, pero los hechos lo contradicen: en 2024, su superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, cambió los requisitos del RILCO —listado de interventores—. En 2025, se conformó la nueva lista. Es decir, los interventores que hoy cuestiona fueron nombrados por este mismo gobierno. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad?”, cuestionó Hurtado.

Y agregó: “Las EPS en crisis, los hospitales sin pago y los pacientes sin medicamentos no son culpa del pasado, son consecuencia de decisiones tomadas desde la Casa de Nariño. ¿Desconoce el presidente lo que hace su gobierno o intenta desviar la responsabilidad?”.

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En un sentido similar se pronunció el representante y senador electo del Centro Democratico, Andrés Forero, quien desde la oposición a la actual administración ha venido adelantando varios debates sobre cómo operó el sector salud en esta Gobierno.

“Tras quebrar a varias EPS por medio de las arbitrarias y desastrosas intervenciones adelantadas por su gobierno, Petro pretende liquidarlas para dejar a casi la mitad de los colombianos en el limbo. Condena a millones porque no le aprueban sus caprichos”, enfatizó Forero.

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En todo caso, desde las toldas que respaldan al presidente Petro y promueven la reelección inmediata de su programa, han defendido todos los pasos del Gobierno y han pedido que se dé todo el paso hacia la implementación del modelo de salud que desde este sector ideológico consideran importante.

Entre ellos está el senador Wilson Arias, quien desde hace varios meses ha advertido que, desde su óptica, hay sectores privados con intereses políticos de fondo que, según él, se oponen a las reformas al sistema y que, entre otras cosas, por eso financiarían campañas electorales.

El Presidente @PetroGustavo anunció medidas frente a la situación de la Nueva EPS.



El mandatario explicó que la Nueva EPS pasará a estar bajo control del Estado y que deberá implementar la subasta de medicamentos para reducir costos.



Además, señaló que, ante la falta de avances… pic.twitter.com/bHfDZhvQ9M — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 17, 2026

En una misma vía ha hablado la senadora electa Carolina Corcho, quien además fue la primera ministra de Salud del presidente Petro y quien impulsó la reforma a la salud. Tanto en su actual campaña por llegar al Congreso como en otros escenarios ha advertido que el Estado debe estar más presenten en este sistema y que es el país correcto, desde su óptica, hacia el saneamiento de todos los procesos que lo rodean.

Este debate se da en medio de la campaña electoral en la que está el país y por la cual hay 14 llaves presidenciales buscando llegar a la Casa de Nariño. Y el presidente Petro, como él mismo lo ha defendido, está metido de lleno en el debate proselitista. En todo caso, el grueso del futuro del sistema de salud pasará por el Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio y tendrá incidencia desde la administración que llegue al poder desde el 7 de agosto.

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