Presidenciables mueven sus fichas: sale fórmula vicepresidencial y continúan reuniones

Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo enfilan candidaturas presidenciales para primera vuelta. Foto: El Espectador

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Tres días después de que se venciera el plazo para la inscripción oficial de candidatos y candidatas a la Presidencia, se han presentado nuevos movimientos en medio de la contienda electoral. Desde la izquierda, Iván Cepeda se reunió con la bancada del Pacto Histórico en Bogotá; Aída Quilcué, su fórmula vicepresidencial, también estuvo presente.

Por otro lado, en el centro político, Sergio Fajardo presentó su programa en materia de vivienda junto a Edna Bonilla, su fórmula. Y anunció que, de ganar la Presidencia, designaría a Brigitte Baptiste, bióloga, profesora e investigadora, como su ministra de Ambiente, a lo que la misma dijo: “Agradecida con sus palabras, consideraciones y oferta. Con gusto haría mi mejor esfuerzo, comprometida con Colombia. Entretanto continuaré con mi trabajo académico desde la Universidad EAN”.

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Desde la derecha, Paloma Valencia lideró en Medellín un foro sobre educación con Juan Daniel Oviedo, su llave en esta carrera por llegar a la Casa de Nariño; en medio de la agenda, la primera le celebró el cumpleaños al segundo. Y hace unos días la candidata se reunió con la bancada del Centro Democrático en la capital de cara a las elecciones.

Además, Abelardo de la Espriella publicó algunas fotos de la agenda que ha tenido en las últimas semanas en el exterior, donde llamó la atención la reunión que mantuvo con Bernie Moreno y dijo que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, tiene un foco económico.

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Por su parte, Mauricio Lizcano confirmó que Luis Carlos Reyes ya no será su fórmula vicepresidencial. En un video publicado a través de sus redes sociales, el candidato presidencial aseguró que la esposa de Reyes presenta un embarazo de alto riesgo, razón por la que el exministro desistió de hacer parte de la campaña. “Después de analizarlo mucho y hablarlo con él le he pedido que se dedique a atender a su familia en estos días. Es una noticia que golpea la campaña pero espero que nos pueda campaña en otros roles o en la misma acompañar una vez resuelva sus problemas familiares”, precisó Lizcano. Por su parte, Reyes reposteó el video y no ha dado más declaraciones al respecto.

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Entre tanto, el presidente Petro, quien ha recibido críticas por presunta participación en política, ha justificado sus declaraciones, afirmando que “lo que [hacen] los presidentes todos los días es hacer Política con P mayúscula”. ¿Qué dice la ley sobre esto?“. Además, ha dirigido críticas frente al tarjetón presidencial, especialmente, a quienes se oponen directamente al proyecto del “Gobierno del cambio”, como la fórmula entre la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) y Juan Daniel Oviedo.

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