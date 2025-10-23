Cancillería rechazó destrucción de lanchas en el Pacífico y pidió a EE. UU. cesar ataques

En un comunicado, la Cancillería de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy instó a Estados Unidos a respetar las normas del derecho internacional. Foto: EFE - Carlos Ortega

A través de un comunicado, y horas después de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara, la Cancillería de Rosa Villavicencio rechazó los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Pacífico. Hizo un llamado para que “cese estos ataques” y “respetar las normas que dicta el derecho internacional”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores instó a la administración de Donald Trump “a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones”. Sumado a eso, también insistió en adoptar “estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región”.

La misiva llega después de que el mandatario se pronunciara en dos ocasiones a través de sus redes sociales, especialmente por las declaraciones que dio el jefe de la Casa Blanca, al calificarlo como “un matón” y amenazar con sanciones. Este miércoles, además, aseguró que había suspendido todos los pagos en ayudas a Colombia.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE. UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”, dijo Petro en un trino.

De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense.



Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe.



Horas después, se fue más allá y agregó Trump tiene el objetivo de “afectar las elecciones de Colombia el año entrante, buscando de nuevo el triunfo de la extrema derecha”. En esa misma publicación, señaló que creen que “debilitando el movimiento democrático de Colombia, podrán más fácilmente acceder al petróleo de Venezuela”.

Aunque en los últimos días varias reuniones ocurrieron en la Casa de Nariño para bajar las tensiones entre ambas administraciones, estas siguen creciendo. El embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, le dijo a El Espectador que tienen muy buena relación con el encargado de negocios de la Casa Blanca, John McNamara, y los canales de comunicación siguen abiertos.

