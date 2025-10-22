Consulta de la izquierda será solo del Polo: Unión Patriótica y Comunista se bajan

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero renunció a la consulta, luego de que el CNE señalara que es interpartidista. El domingo se medirán el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho. Foto: El Espectador

Mientras que los partidos Unión Patriótica y Comunista de Colombia anunciaron que se retiran de la consulta de la izquierda, para que quede solo a nombre del Polo Democrático Alternativo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la personería jurídica de Progresistas de la senadora María José Pizarro. Estas decisiones paralelas se dan a cuatro días de la consulta del Pacto Histórico, cuando definirá sus cartas para la Presidencia, el Senado y la Cámara.

Por un lado, los partidos UP y Comunista resolvieron bajarse de la consulta, no porque no vayan a participar, sino porque buscan que sea interna y no interpartidista. De esta manera, los precandidatos del Pacto –el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho– quedarían avalados por el Polo Democrático. Se trata de la última carta de los partidos para evitar que quien gane el domingo quede inhabilitado para participar en el Frente Amplio.

“Los suscritos representantes legales de los partidos Unión Patriótica y Partido Comunista de Colombia, en representación de nuestras colectividades, presentamos renuncia a cualquier posibilidad de participación en una consulta interpartidista para la elección de una precandidatura presidencial del Pacto Histórico”, se lee en el documento firmado por el representante Gabriel Becerra (UP) y Jaime Caicedo (Comunista).

Es una decisión que puede entenderse como un último esfuerzo por solucionar el debate jurídico y político de las últimas semanas. Todo inició con la inscripción de Cepeda y Corcho, así como del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a una consulta por el Pacto Histórico. Aunque el CNE no le otorgó la personería jurídica al Pacto y frenó la fusión de los tres partidos en mención, una tutela concedió medidas cautelares que permitieron la inscripción. Pero luego de que un juez tumbara dichas medidas, el CNE indicó que, al no tener personería jurídica, la consulta debía entenderse como una interpartidista entre la UP, el Comunista y el Polo.

“Pese a la literalidad y finalidad del acuerdo —que habilita una consulta partidista del movimiento político Pacto Histórico al amparo de una medida cautelar—, preocupa que el Consejo Nacional Electoral le haya otorgado un tratamiento distinto, calificándola como consulta interpartidista. En este sentido, los partidos firmantes aclaramos que no suscribimos, como colectividades, ningún acuerdo de consulta interpartidista, por cuanto no presentamos candidaturas ni manifestamos una voluntad en ese sentido”, se lee en el documento suscrito por Becerra y Caicedo.

Además, insisten que firmaron como directivos del Pacto Histórico y no a título de los partidos que hoy representan: “Corresponde aclarar, y de ser necesario renunciar, a cualquier posibilidad de consulta interpartidista, por cuanto ello no refleja la voluntad de las organizaciones políticas individualmente consideradas”.

Finalmente, cuestionaron las “insuficientes garantías jurídicas brindadas por el Consejo Nacional Electoral y sus decisiones unilaterales, que vulneran la autonomía de los partidos para participar en política. Ese silencio, sumado a decisiones cambiantes y restrictivas, distorsiona las reglas de juego y afecta la autonomía partidaria, base del pluralismo político. En lugar de adoptar mecanismos que respetaran la voluntad de las colectividades y armonizaran los efectos de la medida cautelar vigente, al recalificar la consulta como interpartidista y, sin precisar las consecuencias de esa decisión, genera todos los vacíos que en la práctica obstaculizan la participación del Pacto Histórico en el Frente Amplio”.

Al respecto, Becerra afirmó: “Esta decisión responde a la arbitraria intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE), que pretende desconocer la autonomía de los partidos y recalificar la consulta partidista como interpartidista, vulnerando nuestro derecho a la libre organización política. No nos prestaremos para maniobras que buscan dividir al Pacto Histórico”.

Esta es la carta de renuncia de la UP y Comunista a la consulta:

Partido de Pizarro ya tiene personería jurídica

Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la sala plena de este miércoles, resolvió que los requisitos para que Progresistas se conformara como partido ya se cumplieron. Particularmente, en lo que tiene que ver con las investigaciones al MAIS, el partido del que la senadora María José Pizarro se escindió.

En consecuencia, se certifica que, mediante Resolución No. 09111 de 2025, proferida por el Consejo Nacional Electoral, y en cumplimiento de los condicionamientos dispuestos en la misma, se reconoció personería jurídica al Partido Político Progresistas”, señala la resolución.

“Nos acaba de informar el CNE que ya Progresistas cuenta con su personería jurídica. Ya somos un nuevo partido político en Colombia. Después de estos azares e incertidumbres, somos una nueva fuerza política en Colombia. Y queremos instar de manera respetuosa al CNE a que acelere el otorgamiento de la personería jurídica sin condicionamientos para el Pacto Histórico”, dijo la senadora María José Pizarro y nueva presidenta de Progresistas.

Esta es la resolución del CNE:

