Estos serían los temas a tratar el 3 de febrero entre Gustavo Petro y Donald Trump

El pasado miércoles 14 de enero, el presidente Gustavo Petro anunció que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. Esta reunión se llevará a cabo después de que los mandatarios conversaran el pasado 7 de enero por cerca de una hora sobre temas como narcotráfico, Venezuela y la relación entre ambas naciones, después varios días de tensión por fuertes mensajes que intercambiaron en redes sociales.

Tras este primer acercamiento, el presidente Donald Trump ha avanzado en diálogos con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien habló el día de ayer. “Tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró Trump tras reunirse con Rodríguez. Por otro lado, Trump se reunirá en Estados Unidos con la líder venezolana, María Corina Machado. De quién afirmó días antes que “no tiene el respeto” para gobernar Venezuela.

En medio de esta situación, los temas que podrían abordar los mandatarios están relacionados con varios asuntos. Entre ellos la situación en Venezuela y el progreso en la lucha contra el narcotráfico por parte de Colombia. Este último tema fue el núcleo del primer consejo de ministros del año, donde el presidente Petro mencionó cuáles han sido los avances en esta materia y defendió sus políticas, asegurando que el narcotráfico se ha reducido considerablemente durante su mandato.

Sin embargo, la posición de Trump frente a este asunto se ubica en la otra orilla. Pues el mandatario estadounidense asegura que Petro ha propiciado el crecimiento del narcotráfico a través de su política de paz total, misma razón por la que el presidente colombiano está incluido en la lista Clinton.

Por otro lado, frente a Venezuela, la Cancillería de Colombia ha ofrecido varias veces ser puente en la transición política del vecino país —tras la captura de Maduro por parte del gobierno estadounidense—. Por lo que la conversación entre los mandatarios podría acercarlos para unir fuerzas en medio de la situación.

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez viajó hasta Estados Unidos para tratar temas comunes en una reunión con la senadora Jeanne Shaheen. Al respecto Sánchez dijo en sus redes sociales: “Fue un honor este encuentro. La relación entre Colombia y Estados Unidos es estratégica, sólida y de largo plazo. Seguiremos fortaleciendo la cooperación en seguridad, defensa y lucha contra el crimen transnacional, porque proteger la democracia y la estabilidad hemisférica es un interés común de nuestros pueblos”.

En medio de la visita a EE.UU. Sánchez y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, confirmaron que uno de los temas principales a tratar en la reunión será la situación con los grupos armados al margen de la ley, especialmente sobre el ELN.

