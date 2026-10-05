Cancillería señala presuntas irregularidades en contratos de 2026: han revisado 811

La Cancillería a cargo de Omar Bula anunció que, tras casi dos meses del cambio de administración, presentaron un comunicado donde anuncian presuntas irregularidades en la contratación durante el 2026. Desde el pasado 7 de agosto, la entidad afirma haber revisado 811 contratos por un valor cercano a los COP 92.846 millones. "Entre los principales hallazgos se encuentra la existencia de 551 contratos con actividades repetidas o altamente similares, de los cuales 367 presentan objetos contractuales idénticos, pese a registrar diferencias…

La Cancillería a cargo de Omar Bula anunció que, tras casi dos meses del cambio de administración, presentaron un comunicado donde anuncian presuntas irregularidades en la contratación durante el 2026. Desde el pasado 7 de agosto, la entidad afirma haber revisado 811 contratos por un valor cercano a los COP 92.846 millones. "Entre los principales hallazgos se encuentra la existencia de 551 contratos con actividades repetidas o altamente similares, de los cuales 367 presentan objetos contractuales idénticos, pese a registrar diferencias significativas en sus valores, en algunos casos hasta cuatro veces superiores entre contratos con el mismo objeto", señalan.

Dentro de los casos que consideran atípicos se encuentra un contrato suscrito con plazo de ejecución de solo dos días por valor de COP 2.839 millones, así como otro registrado por COP 0 y con plazo de ejecución hasta 2028. Así como que 227 contratos, equivalentes al 28,1 % de toda la contratación del año, fueron suscritos el 30 de enero de 2026, un día antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, por un valor conjunto de COP 21.137 millones.

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La revisión también identificó 101 contratos firmados durante fines de semana. Asimismo, el 53,4 % de la contratación anual se concentró en las semanas previas al inicio de las restricciones electorales. Además, el 99,6 % de los contratos fueron adjudicados mediante contratación directa, es decir, sin procesos competitivos de selección, frente a este tema que es una opción legal de contratación bajo determinadas causales, el ministerio aseguró que les genera sospecha debido a que "la entidad concentra un elevado y atípico porcentaje de procesos bajo esta modalidad".

En un ejercicio complementario de verificación, se identificaron adicionalmente otros 19 contratos con observaciones por un valor aproximado de COP 100.164 millones, los cuales informaron que ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su revisión. "Esta cifra corresponde al monto total involucrado en los contratos observados y no constituye un detrimento patrimonial probado", agregaron.

Paralelamente, la revisión habría evidenciado la creación de 618 nuevos cargos en la planta de personal, sin que hasta el momento se haya acreditado ante el GIT de Licitaciones y Contratos el estudio técnico ni el soporte presupuestal que los sustentan. También se reportan 40 terminaciones de contratos de prestación de servicios con presuntas irregularidades, cifra que continúa aumentando a medida que avanza la verificación documental.

Omar Bula Escobar, canciller designado, explicó las nuevas prioridades en materia de política exterior. Foto: Santiago Ramírez Marín

"La Cancillería reitera que todos los hallazgos se encuentran en etapa preliminar, se investigan con pleno respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, y que los casos que resulten debidamente sustentados serán remitidos a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y, de ser procedente, a la Fiscalía General de la Nación", mencionó la entidad en su comunicado.

Esta no es la primera alerta sobre contratación en la entidad. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia envió una solicitud de control preventivo a la Procuraduría en el mes de marzo, donde advierte sobre una serie de contratos suscritos por la Cancillería entre agosto de 2025 y enero de 2026 que suman alrededor de COP 83.742 millones. Según la organización, en total serían 1.053 contratos por prestación de servicios enfocados en su gran mayoría en asesorías. Tan solo en el mes de enero fueron suscritos por el Ministerio 785 convenios por un valor superior a los COP 77.000 millones, justo antes de iniciar la ley de garantías.

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