Captura Maduro: estas son las medidas que ha tomado Colombia tras acciones de EE.UU.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de los Estados Unidos en la madrugada del pasado 3 de enero, Colombia ha tomado medidas para poder atender la situación que se viene gestado en medio del complejo panorama político.

Después de que se conociera la noticia, el presidente Gustavo Petro manifestó su rechazo a las acciones impartidas por Estados Unidos, expresando preocupación tras “los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en [... ] la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales”.

En esta misma comunicación, Gustavo Petro anunció que de manera preventiva, el Gobierno dispuso medidas para proteger a la población civil, “preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias”.

Horas más tarde, ese mismo 3 de enero, se llevaron a cabo dos consejos de seguridad liderados por la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, con el fin de evaluar los efectos de la captura de Nicolás Maduro. El presidente ordenó el despliegue de las fuerzas militares en la frontera —donde se movilizarían alrededor de 30.000 uniformados—, además del traslado de buena parte del gabinete a Cúcuta (Norte de Santander), en la frontera con Venezuela, para coordinar el Puesto de Mando Unificado (PMU) anunciado por el ministro del Interior Armando Benedetti con el fin de atender una posible crisis humanitaria derivada de la situación.

“En el marco de este PMU se definirán y coordinarán medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas tanto a connacionales como a migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país”, sostuvo Benedetti.

Desde Presidencia se plantearon algunas medidas para evitar que se escale la situación en el departamento de Norte de Santander, además de garantizar la seguridad del principal corredor desde y hacía Venezuela.

Tras llevarse a cabo la primera reunión del PMU —a la que no asistieron ni el ministro del Interior ni el presidente de la República— Angie Rodríguez la encargada de liderar el encuentro desde Cúcuta, junto a funcionarios del Ministerio del Interior, afirmaron que ya estaba listo el decreto de emergencia económica, social y ecológica para atender la situación en caso de que el presidente Petro considere que sea necesario.

“Tenemos un documento consolidado con el liderazgo de todos los ministros y viceministros aquí presentes [...] a la espera de instrucciones de la directora del DAPRE, del señor presidente de la República y del ministro del Interior que pasaría a firmas una vez se consolide ese escenario de grave calamidad en materia de migración”, sostuvo un funcionario del Ministerio del Interior.

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también presente en el PMU, afirmó que “las fuerzas militares de Colombia; lo dice el artículo 216, son para proteger el territorio colombiano, la independencia, la integridad territorial, la soberanía y el orden institucional. El presidente ha sido supremamente claro: ningún militar colombiano va a cruzar la frontera y viceversa”.

Por último, desde el PMU, Rodríguez anunció la convocatoria de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) —del que hace parte Colombia desde inicio de 2026— para el próximo lunes 5 de enero. Además de solicitarse la convocatoria de “una reunión extraordinaria del Consejo permanente de la OEA y una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) [...] esto con el fin de articular una posición regional frente a la coyuntura actual”, concluyó la directora del DAPRE.

