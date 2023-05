Carlos Amaya y Rodrigo Romero, los nuevos copresidentes de la Alianza Verde

Carlos Amaya y Rodrigo Romero compartirán el cargo con Antanas Mockus y Antonio Navarro. Fotos: El Espectador y Partido Verde Foto: Archivo Particular

Las bases y directivos de la Alianza Verde se reunieron este lunes para elegir a un nuevo copresidente del partido luego de que quedara vacante la posición de Carlos Ramón González, quien ahora hace parte del Gobierno como director del Dapre, en reemplazo de Mauricio Lizcano.

El nombre que ya estaba cantado para este puesto era el de Rodrigo Romero, un excongresista santandereano reconocido como uno de los fundadores del partido. Su trayectoria con los verdes y la cercanía con González fueron las claves de su elección. Sin embargo, lo que algunos no esperaban era que las directivas nombraran un copresidente más.

Se trata de Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá y ex precandidato presidencial. Amaya estaba en el sonajero de candidatos a la Alcaldía de Bogotá y aunque esta designación no lo inhabilita, todo parece indicar que en el partido no hay consenso para lanzar su candidatura.

Amaya y Romero se unen a Antonio Navarro Wolff y Antanas Mockus como copresidentes los verdes, quienes también compartirán cargo con una mujer, pues así lo estableció la dirección tras someter a votación una proposición promovida por la senadora Angélica Lozano.

“Agradezco a la dirección nacional del partido por la designación como copresidente. Vamos a seguir trabajando por fortalecer nuestro partido desde las regiones y desde las bases. Espero ser la voz de los que han manifestado no sentirse representados en las decisiones”, dijo el exgobernador Amaya.

Aunque Amaya tiene un largo recorrido en el partido, varios de sus compañeros no quedaron contentos con el nombramiento. Durante la votación, el exgobernador recibió cinco votos en contra y duros cuestionamientos de Diego Cancino, uno de los concejales del Verde en Bogotá.

“Es infame, a él lo he denunciado con evidencia y no ha podido tumbar, ni siquiera ante jueces, nuestras denuncias. Para las próximas elecciones me quedan pocas garantías, pero daré la lucha”, dijo Cancino. Según su denuncia, “mucha gente” quiere denunciar a Amaya, pero no dan sus nombres porque le tienen miedo.

Cancino aseguró que Amaya presentó una tutela en su contra para intentar que se retracte de las acusaciones, pero que un juez le dio la razón la semana pasada. “Se vienen días duros y seguro se inventarán cosas para aniquilarme”, agregó el concejal. Amaya no se ha pronunciado sobre estas denuncias. En su redes sociales se limitó a agradecer la elección y aseguró que no ha tomado una decisión sobre una candidatura a las elecciones regionales.

