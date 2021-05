Carlos Camargo, director de Fededepartamentos, salió positivo para coronavirus

Él mismo confirmó los resultados de la prueba y aseguró que seguirá trabajando desde su casa.

El director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assis, confirmó a través de sus propias redes sociales que salió positivo para COVID-19.

“El fin de semana presenté malestar, de manera preventiva me realicé pruebas para COVID-19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo. Como lo he hecho desde el sábado, continuaré en aislamiento como indican protocolos y coordinando desde casa los asuntos de la Federación”, se lee en un trino.

El pasado 2 de julio, Camargo asistió al programa diario de Acción y Prevención del presidente Iván Duque, junto a los ministros de Comercio, José Manuel Restrepo y Salud, Fernando Ruiz. Esto motivó que el primer mandatario se sometiera una vez más a la prueba con el fin de descartar un posible contagio. Este sería el cuarto test que se hace el jefe de Estado.

El director de Fededepartamentos, en los últimos días y antes de aislarse, tuvo contacto, también con la consejera para asuntos de la Niñez, Carolina Salgado.