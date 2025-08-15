“Casi todas las personas implicadas vienen de su núcleo”: choque entre Petro y López por UNGRD

Presidente Gustavo Petro y exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Foto: Archivo

Un fuerte choque tuvieron el presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López luego de que la precandidata presidencial cuestionara la polémica por Carlos Ramón González. El mandatario le recordó a López que ella compartió escenarios políticos con González y aseguró que gran parte de los vinculados en el desfalco a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) vienen de la Alianza Verde, partido en el que militó previamente.

La pelea entre ambos se dio justo después de que el jefe de Estado informara que le pedirá al gobierno de Nicaragua localizar a Carlos Ramón González para que se entregue a la justicia colombiana, que lo solicita por su presunta participación en la entrega de dineros de la UNGRD a congresistas a cambio de la aprobación de las reformas sociales en el Legislativo.

“¡Tras de ladrones bufones! Primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan la evasión a la justicia colombiana en Nicaragua y ahora se pide la extradición”, dijo López frente a la petición de Petro.

Señora, deje de insultar. Carlos Ramón Gonzalez era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales.



En esa condicion entró al gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno, vienen de su núcleo político,… https://t.co/P7EEAEyvcx — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2025

El mandatario respondió rápidamente, indicándole a López que Carlos Ramón González fue presidente de la Alianza Verde y que fue junto con él que hizo sus campañas electorales al Congreso y a la Alcaldía de Bogotá:

“Señora, deje de insultar. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo López”, dijo. Además, sostuvo que tanto González, como la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y el exsenador Iván Name vienen de las mismas filas.

“Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad, y que también en el que era su partido hay gente muy valiosa, pero la señora Sandra Ortiz el señor Carlos Ramón, entraron en su condición de militantes de su partido”, expuso Petro, quien también trajo a colación al expresidente del Senado Iván Name, “un rabioso opositor como usted”.

López respondió: “Yo entré al Verde con Antanas Mockus, con la ola verde, en la que nunca hicimos un acto de corrupción. En cambio usted se llevó a una pequeña ala petrista del Verde a su gobierno y se los llevó a robar”.

¡Tras de ladrones bufones!



Primero le roban el agua a La Guajira, luego se encubren y tramitan la evasión a la justicia en Nicaragua y ahora dicen que “se pide la extradición”



¡Hipócrita!



Traidor de la confianza de la gente y el anhelo de cambio. https://t.co/5rqpn5uSPA pic.twitter.com/d1B5JgvirA — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 15, 2025

