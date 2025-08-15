No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

“Casi todas las personas implicadas vienen de su núcleo”: choque entre Petro y López por UNGRD

El presidente Gustavo Petro y la precandidata presidencial Claudia López tuvieron un cruce de palabras por la polémica en torno a Carlos Ramón González y el saqueo a la UNGRD. López se defendió de los señalamientos del mandatario, quien recordó que González, Sandra Ortiz e Iván Name vienen de la Alianza Verde.

Redacción Política
15 de agosto de 2025 - 03:37 p. m.
Presidente Gustavo Petro y exalcaldesa de Bogotá Claudia López.
Presidente Gustavo Petro y exalcaldesa de Bogotá Claudia López.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un fuerte choque tuvieron el presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López luego de que la precandidata presidencial cuestionara la polémica por Carlos Ramón González. El mandatario le recordó a López que ella compartió escenarios políticos con González y aseguró que gran parte de los vinculados en el desfalco a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) vienen de la Alianza Verde, partido en el que militó previamente.

Lea: Petro pedirá a Nicaragua localizar a Carlos Ramón González para que se entregue a la justicia.

La pelea entre ambos se dio justo después de que el jefe de Estado informara que le pedirá al gobierno de Nicaragua localizar a Carlos Ramón González para que se entregue a la justicia colombiana, que lo solicita por su presunta participación en la entrega de dineros de la UNGRD a congresistas a cambio de la aprobación de las reformas sociales en el Legislativo.

¡Tras de ladrones bufones! Primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan la evasión a la justicia colombiana en Nicaragua y ahora se pide la extradición”, dijo López frente a la petición de Petro.

El mandatario respondió rápidamente, indicándole a López que Carlos Ramón González fue presidente de la Alianza Verde y que fue junto con él que hizo sus campañas electorales al Congreso y a la Alcaldía de Bogotá:

“Señora, deje de insultar. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo López”, dijo. Además, sostuvo que tanto González, como la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y el exsenador Iván Name vienen de las mismas filas.

Lea también: Uribismo estudia nombres para reactivar la campaña tras magnicidio de Miguel Uribe.

“Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad, y que también en el que era su partido hay gente muy valiosa, pero la señora Sandra Ortiz el señor Carlos Ramón, entraron en su condición de militantes de su partido”, expuso Petro, quien también trajo a colación al expresidente del Senado Iván Name, “un rabioso opositor como usted”.

López respondió: “Yo entré al Verde con Antanas Mockus, con la ola verde, en la que nunca hicimos un acto de corrupción. En cambio usted se llevó a una pequeña ala petrista del Verde a su gobierno y se los llevó a robar”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

🎤 Sobre otro tema, les invitamos a escuchar el más reciente capítulo de “Usted no sabe quién soy yo”, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador: El café de la muerte, un espacio para hablar del fin de la vida

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Claudia López

Carlos Ramón González

Gustavo Petro

Alianza Verde

 

Camilo Sandoval(53341)Hace 9 minutos
Una persona con jeta de revendedora de plaza de mercado, con respeto de estas damas, no infunde respecto. Hoy isulta a Petro, mañana al vecino y pasado a la propia madre... Qué fastidio esta cabezona pelietas...
Alan Botero(5584)Hace 10 minutos
Solo risas dan esos toma y dame, un Sr que recibe fajos de billetes en bolsas de basura y la otra que al son que le toquen baila, un que parece pambele y el otro que es un inepto y le dice que no sea grosera, sabiend que le rey de la pataneria y la groseria es le
simovid tuta rodriguez(61540)Hace 15 minutos
Faltan...faltan....el tibio Fajardo y el sindicalista eti Robledo....quienes recomendaron por Olmedo y Pinilla....??? Tiraron la piedra y esconden la mano....llegó la hora de poner la cara.... hidruitango.... Odebrecht...el metro....la escombrera..la rutas y carreteras que nunca fueron...el bolardo y sus elefantes blancos ...chirajara...algo más....la corrupción no debe ser justificada para hacer política y sus financiaciones.
Stella Guavita(92595)Hace 16 minutos
A pesar de que GP tenga la razon, gana Claudia L porque es la que mas grita
Mario Giraldo(196)Hace 39 minutos
Claudia Lopez sale en la prensa con los temas equivocados. Necesita un asesor de imagen de forma urgente. En lugar de concentrarse en exponer y discutir temas de importancia para la gente, Solo sale en los medios, para reafirmar una imagen negativa de ella misma.
Ver más comentarios
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar