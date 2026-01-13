Carrillo mantiene tensiones con Rodríguez y ratifica denuncia de despidos masivos

Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este martes 13 de enero en la noche, el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, dio declaraciones sobre la situación entre él y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, con quién se han presentado varios episodios de discordia debido al manejo del Fondo Adaptación, entidad en la que El Espectador ya había advertido se habrían presentado posibles irregularidades.

Al respecto, Carrillo —quién interpuso una queja formal contra Angie Rodríguez por acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo— expresó: “Esto no se trata de una queja por mis sensibilidades, yo puedo manejar mis sensibilidades y mis dolores, pero el problema es que esto afecte al desempeño de las entidades”.

Cabe resaltar que, en este momento, la gerente encargada del Fondo Adaptación es Angie Rodríguez, quién acusó a Carrillo (exgerente del Fondo) de nula ejecución durante su periodo en el cargo.

En relación con esto, la pasadas revelaciones de este diario dieron cuenta de posibles manejos irregulares en la contratación de esta entidad, la adjudicación de contratos a sectores políticos e incluso falta de ejecución que causó un nuevo escenario de fuego amigo dentro del círculo más cercano del presidente Petro.

Por otro lado, Carrillo denunció en días pasados a través de medios de comunicación que, presuntamente se estarían presentando despidos masivos en el Fondo Adaptación. En sus más recientes declaraciones el director de la UNGRD manifestó que considera que estos despidos son de carácter “ilegal”.

“Lo que pasó en el fondo es muy grave porque se trata de funcionarios de planta. No son contratistas, no son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Son 15 funcionarios, que es la mitad de la planta, que se despiden de manera arbitraria para muy probablemente es lo que está pasando en este momento volver a proveer esos cargos. Eso en mi opinión es ilegal, pero aparte de eso es inmoral. Usted no puede echar a la mitad de la planta de una entidad simplemente porque le caen mal o porque los nombró otro gobierno porque justamente es una planta”, sostuvo Carrillo.

