Fuego amigo en el gobierno Petro: estas han sido las confrontaciones del último año

Los escándalos de fuego amigo dentro del gabinete se han hecho sonar desde el inicio del gobierno Petro. Los escándalos más recientes incluyen a los ministros de Defensa y Justicia (e), la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), entre otros. Sin embargo, han sido varios los nombres y varios los momentos de confrontaciones entre miembros del gobierno Petro.

El más reciente de los conflictos tiene sobre los reflectores al ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Idárraga dijo que entre agosto y noviembre de 2025 su celular estuvo chuzado con el software espía Pegasus y que la orden de rastrear sus comunicaciones e infiltrar su información personal habría llegado directamente desde el Ministerio de Defensa.

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, indicó el ministro por medio de una publicación en su cuenta de X.

Después de que Idárraga hiciera estas acusaciones en horas de la mañana de este martes 13 de enero, el ministro Pedro Sánchez, manifestó a través de redes sociales: “Le reiteré el respaldo y nuestra total disposición [al minjusticia]. Para este propósito, presidí una Junta de Inteligencia Conjunta en la que se impartieron lineamientos claros orientados a apoyar las investigaciones y garantizar la seguridad del Ministro de Justicia (e)”.

Sostuve una comunicación directa con el Ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga Franco, ante la denuncia realizada por él en medios el día de hoy, y le expresé que cuenta con todo el apoyo del @MinDefensa, las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia, tanto para el esclarecimiento… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 13, 2026

Antes de este, sonó el conflicto entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez y el gerente de la UNGRD, Carlos Carrillo. Tras revelaciones de El Espectador sobre posibles irregularidades en el Fondo Adaptación, la situación fue escalando y Rodríguez, quién se encuentra a cargo del Fondo, denunció que, presuntamente, cuando Carrillo administraba la entidad la ejecución habría sido nula.

Al respecto, el pasado 8 de enero de 2026, Carrillo interpuso una queja ante la Defensoría del Pueblo por acoso laboral. “Las conductas de la señora Rodríguez, mi superior jerárquica, han sido repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis equipos”, aseguró el gerente de la UNGRD, a través de X.

Otra de las discusiones involucra al ministro del Interior Armando Benedetti y al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quién además es exjefe de despacho del presidente Gustavo Petro. Benedetti y Saade han mantenido tensos intercambios de mensajes en redes sociales. En octubre de 2025, el entonces jefe de despacho fue suspendido por la Procuraduría debido al caso pasaportes y acusó a Benedetti de haber tenido incidencia en esta decisión.

“¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces? ¿A qué le temen?”, manifestó Saade. Al respecto, Benedetti no tardó en responder: “Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”.

.@alfredosaadev nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá. — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 20, 2025

Entre ambos se conocieron ciertos roces que habrían comenzado con el poder que acumulaba Saade como jefe de despacho, puesto al que llegó como reemplazo del mismo Benedetti.

Además, entre Saade y Laura Sarabia también hubo roces debido al proceso de contratación de la nueva empresa que se encargaría de los pasaportes, pues Sarabia designó a Saade como encargado del proceso cuando era ella, quién en ese momento era canciller, la que debía encargarse del asunto. La situación tuvo su desenlace en la suspensión de Saade y la investigación a Sarabia.

Otro de los conflictos que más causaron revuelo, fue el consejo de ministros televisado en febrero de 2025. Aunque en un primer momento dentro de la agenda se tenían algunos temas para discutir en la reunión, el encuentro se convirtió en una rendición de cuentas que, además, generó incomodidad desde algunos de los presentes por la integración de Armando Benedetti al gabinete.

A raíz de la polémica transmisión en vivo, varios miembros del gabinete terminaron por prescindir de sus cargos, entre ellos la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quién manifestó estar en desacuerdo con la llegada de Benedetti debido a la denuncia en su contra por presunta violencia intrafamiliar.

Entre los otros nombres que dejaron la Casa de Nariño están: Iván Velázquez (exministro de Defensa), Ángela María Buitrago (exministra de Justicia), Andrés Camacho (exministro de Minas), Gloria Inés Ramírez (exministra de Trabajo), Luz Cristina López (exministra de Deporte), Juan David Correa (exministro de Cultura), entre otros.

Además, durante el consejo de ministros, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) acusó a Armando Benedetti de estar presuntamente relacionado con ‘Papá Pitufo’, lo que generó muchas tensiones entre los dos.

Otros de los escándalos se incluyen enfrentamientos entre Roy Barreras y Juan Carlos Reyes (sobre la DIAN), Laura Sarabia y Armando Benedetti, y los roces entre la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro.

