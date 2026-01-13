Venezuela, Estados Unidos y cita Petro-Trump: estos fueron los temas de la Comisión Asesora

La reunión empezó a las 3:30 de la tarde y duro casi cuatro horas. Foto: Ovidio Gonzalez S

Sobre las 3:30 de la tarde en la Casa de Nariño inició la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la que se trataron temas como la intervención de estados Unidos en Venezuela a inicios de año y la llamada entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de varios choques durante los últimos meses. Así mismo, hablaron sobre el encuentro que habrá entre ambos en la Casa Blanca para la primera semana de febrero, que se prevé entre el 5 y 6 de ese mes, fecha que debería confirmarse entre la noche de este martes y la mañana del miércoles.

La reunión fue solicitada por el presidente Petro y la Canciller, Rosa Villavicencio quien presentó un informe preliminar de las acciones que ha liderado la cartera frente a los dos temas propuestos por el Jefe de Estado.

Al término de la reunión presidencia manifestó que “el presidente Gustavo Petro expuso ante la Comisión la importancia de mantener una agenda activa de diálogo, cooperación y construcción de consensos, en particular con los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y en objetivos compartidos para la región”.

Y reiteraron que Colombia se mantiene en la importancia de “la defensa irrestricta del derecho internacional, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la condena a cualquier acción que implique el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano”.

Esta Comisión duró al rededor de cuatro horas, debido sobre todo, a las diferentes posturas que se pusieron sobre la mesa. Al respecto, varios de los asistentes le confirmaron a El Espectador que no podían dar declaraciones sobre lo discutido en la reunión debido a un acuerdo de confidencialidad que se habría establecido al terminar el encuentro.

Además, al finalizar se pospuso el consejo de ministros televisado que estaba agendado para este martes en la tardenoche, donde se planeaba hablar sobre la lucha contra las drogas y el panorama internacional tras tensiones con Estados Unidos.

En los pasillos de la Casa de Nariño estuvieron presentes los expresidentes Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria. El primeo de ellos se refirió al encuentro en sus redes sociales, donde afirmó que a pesar de sus diferencias con este Gobierno asistiría al encuentro.

A pesar de mis diferencias con este gobierno, voy a asistir, como es el deber de todo expresidente, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El interés nacional debe estar por encima de las diferencias políticas. pic.twitter.com/2eqLB675cQ — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) January 13, 2026

Sobre la intervención estadounidense en Venezuela, el exmandatario resaltó el papel de Colombia en el regreso a la democracia del vecino país. Pidió reconocer los resultados de las elecciones de julio de 2024 o hacer un llamado a nuevas elecciones en los próximos 30 días, a partir de lo ordenado en la constitución venezolana.

Frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que sucederá el próximo 23 de enero en Nueva York, el expresidente aseveró que el apoyo unánime que Colombia ha tenido en el Consejo de la ONU, se está perdiendo por el incumplimiento del acuerdo de paz. “La mayoría del Consejo no quiere oír de la paz total. Eso lo pude constatar en mi última visita a la ONU el mes pasado”, agregó Santos.

También estuvieron invitados los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Varios de ellos han negado invitaciones en el pasado, señalando sus diferencias ideológicas con el presidente Petro.

En esta ocasión Pastrana donde dio a conocer una carta que envió al jefe de Estado, en la que afirmó que está fuera del país y señaló que esta sería una oportunidad del “Gobierno del cambio” para rectificar su política “frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco-régimen de Venezuela, que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”.

Por su lado, Uribe le dijo a La FM que no participaría en este encuentro, pero sí se comunicaría con la canciller para darle su punto de vista. Según dijo, desde que salió él mismo de la Casa de Nariño “no [ha] asistido”, pero ha “cumplido con [su] deber de hablar con los cancilleres”.

Además, Iván Duque, manifestó a través de redes sociales que también se encuentra fuera del país, pero que aún así se comunicó con “la Señora Canciller con quien sostuve una conversación amable y sincera. Le indiqué que considero importante, para el manejo de las relaciones con los EE.UU., retomar la agenda integral de lucha contra el narcoterrorismo, que se ha perdido en el actual gobierno”.

He informado a la @CancilleriaCol que no estaré en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada para hoy, debido a que me encuentro fuera del país atendiendo compromisos previamente adquiridos.



No obstante, me he comunicado con la Señora Canciller con quien sostuve… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 13, 2026

Durante la reunión estuvieron presentes los senadores Iván Cepeda Castro (candidato presidencial del Pacto Histórico) y José Luis Pérez Oyuela (Cambio Radical). Mientras que por la Cámara de Representantes asistieron Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Mary Anne Perdomo (Pacto Histórico) y Juana Carolina Londoño (Partido Conservador).

