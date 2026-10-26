Caso pasaportes: Imprenta de Portugal reclama a Cancillería por informe presentado

La Casa de la Moneda de Portugal radicó un nuevo documento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el caso pasaportes en el que se opone a lo dicho por la Cancillería el pasado 21 de octubre. El choque de versiones entre esta cartera, el Ministerio del Interior y Portugal se profundizó este lunes. ¿Qué sucede? Luego de que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda radicaran un informe en el que se avala el modelo de pasaportes presentado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la Cancillería de Omar Bula salió a reclamar…

La Casa de la Moneda de Portugal radicó un nuevo documento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el caso pasaportes en el que se opone a lo dicho por la Cancillería el pasado 21 de octubre. El choque de versiones entre esta cartera, el Ministerio del Interior y Portugal se profundizó este lunes. ¿Qué sucede? Luego de que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda radicaran un informe en el que se avala el modelo de pasaportes presentado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la Cancillería de Omar Bula salió a reclamar que ese informe no había sido entregado con la autorización de la cartera y que se estaba usando de manera indebida el logo del ministerio.

Sin embargo, este lunes la Casa de la Moneda de Portugal aseguró, según un informe conocido por El Espectador, que el informe se hizo de manera conjunta entre las partes y que al finalizar el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no firmarlo. "El texto de dicho informe fue concertado entre las partes de manera previa a su presentación, sin embargo, en el último momento el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio se negó a firmarlo, y en esa medida, en ningún momento se indicó en dicho informe que el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio hiciera parte de quienes lo presentaban", se lee en la misiva presentada por Felipe de Vivero Arciniegas, apoderado de Portugal.

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En contexto: Cancillería rastrea por qué informe de la Imprenta avala modelo de pasaportes de Petro

Además, contrario a lo que dice la Cancillería, la Casa de la Moneda aseguró que no se hizo un acuerdo para elaborar el documento de manera conjunta, sino que por el contrario esto había sido ordenado por el Tribunal. "Debe aclararse que la presentación del informe de manera conjunta no fue un acuerdo con mi poderdante, pues fue el Tribunal quien ordenó la forma como debía elaborarse y presentarse dicho documento y conforme a ello se construyó el documento", explican.

La Cancillería presentó dos documentos en los que reitera su tesis, uno el 20 y otro el 21 de octubre. En el del 21 de octubre dijo: "Se pretende inducir en error al Tribunal al dar apariencia de un acuerdo entre las demandadas respecto de la información que reposa en el informe, que incluso fue remitido desconociendo la solicitud de prorroga elevada de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio". Al respecto, Portugal respondió oponiéndose a esta versión diciendo que las "afirmaciones no corresponden a la realidad y que son rechazadas por la Casa de la Moneda quien obró de buena fe en todo el proceso de elaboración del informe".

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Por último, Portugal pide "tener por presentado, por quienes lo suscriben, el informe que da cumplimiento a la medida cautelar ordenada por Tribunal, radicado el 16 de octubre de 2026, esto es, dentro del término ordenado en el auto correspondiente". Y "ordenar el levantamiento de la medida cautelar de manera que se preserve la prestación del servicio público".

El auto de la Cancillería en el que se pide el informe por el que entraron en discordia la Imprenta y la Cancillería tiene fecha del 2 de septiembre, sin embargo, después de una aclaración, el 17 de septiembre inició a correr el plazo de los 20 días hábiles que tenían las partes involucradas para entregar el informe. Un día antes de que se cumpliera este término, el jueves 15 de octubre, desde la Cancillería se solicitó una prorroga para entregar el documento de la disputa. Tres días después se radicó el informe de la Imprenta.

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Al respecto, la Casa de la Moneda aseguró que la Cancillería "el abogado de la Cancillería no consultó previamente con la Casa de la Moneda la prórroga solicitada y tampoco remitió al suscrito apoderado ninguno de los mencionados memoriales".

En el informe que avala el modelo de pasaportes de Petro se asegura que la primera fase del modelo funciona y es estable. Todavía está pendiente que se oficialice la urgencia manifiesta para asegurar la continuidad en la entrega de los pasaportes luego de que el tribunal suspendiera temporalmente el modelo de Petro para estudiar la demanda presentada.

Detrás de la polémica: lo que ha pasado con el caso pasaportes

En medio del proceso judicial que examina la implementación del esquema de expedición de pasaportes puesto en ejecución durante el gobierno Petro, que fue demandado y suspendido de manera provisional, funcionarios del gobierno De la Espriella han enfrentado diferentes versiones de una misma historia. El punto de discordia fue un informe presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que la Imprenta Nacional (bajo dirección de funcionarios del Ministerio del Interior) y la Casa de la Moneda de Portugal respaldaron el funcionamiento y la estabilidad de la primera fase del modelo.

La disputa escaló luego de que la Cancillería solicitara al tribunal no tramitar el informe, al considerar que se había presentado sin su autorización y que desconocía lo acordado con Portugal. La Casa de la Moneda, por su parte, controvirtió esa versión. No obstante, el Gobierno tiene prohibido dejar de prestar el servicio, aunque al interior de su administración no coinciden las versiones del gerente encargado de la Imprenta, Iván Rojas, -quien firmó el informe que desató la polémica- y la de la Cancillería, que ha sido defendida por su jefe asesoría jurídica, Andrés Sarmiento. A este escenario se suma la versión sustentada por Felipe de Vivero Arciniegas, apoderado de Portugal.

Vea el documento presentado por la Casa de la Moneda de Portugal:

Este es el documento radicado por la Cancillería el 20 de octubre:

Este es el documento radicado por la Cancillería el 21 de octubre:

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