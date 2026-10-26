¿En qué va la ley de sometimiento del gobierno De la Espriella? Esto hace falta

El aval se produjo el mismo día en que se confirmó la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, un anuncio que se conoció cerca de 45 minutos antes de que las comisiones aprobaran una de las apuestas…

Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el pasado miércoles 21 de octubre el proyecto de ley de sometimiento impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa, que pasó con 27 artículos a consideración de los congresistas, continuará ahora su trámite en las plenarias de ambas corporaciones.

El aval se produjo el mismo día en que se confirmó la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, un anuncio que se conoció cerca de 45 minutos antes de que las comisiones aprobaran una de las apuestas legislativas del Ejecutivo. En su momento, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, uno de los ponentes de la iniciativa, aseguró que “se incorporaron elementos muy importantes desde todos los sectores”, por lo que ahora “el país podrá enfocar unos objetivos necesarios para la seguridad, la presencia territorial y de orden pública”.

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Y uno de los ponentes de la Cámara, el representante Daniel Briceño –también del Centro Democrático–, ratificó que con este paso se le puso cerrojo a una política del expresidente Gustavo Petro que, según su versión, solo incrementó la ilegalidad. "Este proyecto es el fin de la ‘paz total’ de Petro", enfatizó.

El proyecto deberá superar su discusión en las plenarias antes del próximo 4 de noviembre, pues también contempla la prórroga de la llamada ley de orden público. Ante la proximidad de ese plazo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, buscará agilizar el trámite de la iniciativa y consolidar los respaldos necesarios para que avance en el Congreso.

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Aunque aún no se da el sí definitivo, el Consejo Superior de Política Criminal respaldó el proyecto con una votación de 14 votos a favor y uno en contra. Entre las entidades que apoyaron la iniciativa están la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios del Interior y de Justicia y el Congreso, cuyos representantes hacen parte de esta instancia de articulación institucional.

Con el cambio de ministro y sin Ordóñez aún en el cargo, el Gobierno deberá sortear las alianzas necesarias para que la ley logre ser una realidad. Además, de acercarse para lograr otros proyectos como la ley de ajuste fiscal y el objetivo de que Barranquilla pueda ser la capital alterna de Colombia. Sin embargo, hay que ver qué sucede con la agenda legislativa del Gobierno tras el cambio de jefe de cartera.

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