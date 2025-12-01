Pacto Histórico inscribirá sus listas al Congreso en medio de incertidumbre por personería

Iván Cepeda (centro), candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. A su lado, Carolina Corcho (derecha), la cabeza de la lista al Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este jueves 4 de diciembre, el Pacto Histórico inscribirá oficialmente sus listas al Congreso en la Registraduría Nacional, así lo dio a conocer el candidato presidencial de la colectividad, el senador Iván Cepeda.

“Habrá un acto político, puesto que se trata de un gran acontecimiento. El Pacto Histórico es hoy por hoy la principal fuerza política en Colombia”, señaló el senador.

De acuerdo con el candidato, las listas estarán conformadas según los resultados de la consulta del 26 de octubre, donde votaron cerca de 2′700.000 ciudadanos. Cepeda anunció que estará junto a la exministra de Salud Carolina Corcho, quien ocupó el segundo lugar en la consulta presidencial y ahora será cabeza de lista al Senado, presentando la plancha de los aspirantes al Congreso.

El senador pidió a sus simpatizantes a que lo acompañaran a él y a Corcho en el acto: “Haré un discurso y también lo hará la doctora Carolina Corcho expresando nuestra visión política sobre lo que debe ser el Congreso de la República en el 2026″, puntualizó el candidato.

Como fue acordado, las listas serán cerradas y mantendrán el principio de paridad y alternancia de género tanto para Senado como Cámara. No obstante, en las regiones donde no se alcance el umbral del 15 % de votación para el Pacto Histórico, irán en coalición y no se sujetan a estos requisitos.

Las condiciones en las que se presentarán estas listas han causado molestia en algunas de las candidatas a la Cámara. Una de las voces críticas ha sido la de la representante María del Mar Pizarro, quien ha manifestado su preocupación frente a la posibilidad de implementar una “cremallera inversa”, mecanismo que, en su concepto, podría distorsionar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Pizarro, que obtuvo 26.022 votos y fue la tercera persona más votada en el distrito capital —los tres primeros puestos son ocupados por mujeres—, argumenta que dicho modelo terminaría perjudicando a las candidatas más respaldadas electoralmente. Su señalamiento fue contundente: “Algunos están proponiendo que sea un sistema de cremallera al inverso, afectando a las mujeres que tuvimos la mayor cantidad de votos. En mi caso, tuve más de 26.000 votos, pero si se aprueba, el acuerdo del bolígrafo quedaría detrás de un candidato que tuvo hasta 14 mil votos menos que yo. Eso no es paridad, eso es injusticia”, expresó.

Pizarro, como María Fernanda Carrascal —la más votada el 26 de octubre—, insisten en que la paridad no debe convertirse en un mecanismo que retroceda los avances en representación femenina. Para ellas, el camino consiste en diseñar listados paralelos por género, conservando el orden de los resultados.

El Pacto Histórico llega a la inscripción de listas el próximo 4 de diciembre con el desafío de consolidar su identidad como fuerza mayoritaria; por otro, la necesidad de gestionar diferencias internas de cara a los próximos comicios.

