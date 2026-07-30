Centro Democrático define a sus candidatos para el Consejo Nacional Electoral (CNE)

Está previsto que la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se vuelva a reunir este martes a las 3:00 p. m. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A pocos meses de que inicie el proceso para elegir a los próximos magistrados del Consejo Nacional Electoral, que serán elegidos por el Congreso en el mes de septiembre, varios partidos ya empiezan a postular a los candidatos para ocupar las sillas del tribunal electoral.

El primero de ellos fue el Centro Democrático, que a través de un memorando anunció la lista de aspirantes admitidos dentro del procedimiento interno para la selección y eventual postulación al cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral.

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Entre los nombres están: ⁠Lucía María Amalia Salgado, quien fue cónsul en Houston durante el gobierno Duque y candidata al Senado en las elecciones de marzo; ⁠Jaime Alejandro Amín, dos veces congresista por esa colectividad; Nubia Stella Martínez, quien fue directora de ese partido durante varios años; además de Edgar Iván Barraza, jurídico del Centro Democrático, y ⁠Uriel López Vaca.

El partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez espera poder tener dos asientos en el tribunal electoral, donde la cifra repartidora depende de un cálculo en el que se otorga una silla por cada 33 congresistas que tenga un partido solo o en coalición.

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Bajo estos mismos cálculos, el Pacto Histórico en alianza con los verdes llegaría a tres asientos, que sonarían para estar en manos de figuras como Alirio Uribe, Inti Asprilla y Cielo Rusinque.

Los otros cuatro asientos deberán ser entregados a los liberales y los conservadores, que contarían con una silla cada uno, mientras los dos sobrantes esperan ser conseguidos por el “Crusmi”, una alianza entre Cambio Radical, La U, Salvación Nacional, Creemos y Mira. Esas matemáticas serán confirmadas en septiembre por el Congreso cuando renueve el tribunal electoral que regula a los partidos políticos en el país.

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Mientras tanto, en otras colectividades como Cambio Radical, suenan nombres como el del exsenador Carlos Fernando Motoa o el del exrepresentante Gersel Pérez. Mientras en La U suena el exrepresentante Jorge Tamayo, cercano a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

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