Centro Democrático discutió ley de ajuste fiscal: no se tomó una decisión de fondo

El partido Centro Democrático, declarado como bancada de Gobierno, se reunió este jueves para discutir los impactos del proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el jefe de Estado Abelardo de la Espriella ante el Congreso. Este texto, con el que varios de los congresistas al interior de la colectividad tienen reparos, propone entre otras cosas el aumento de impuestos y el recorte del Estado. Aunque Uribe asegura que apoyarán la iniciativa con algunas condiciones y modificaciones al texto original -asegurando que aún no se toma una…

El partido Centro Democrático, declarado como bancada de Gobierno, se reunió este jueves para discutir los impactos del proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el jefe de Estado Abelardo de la Espriella ante el Congreso. Este texto, con el que varios de los congresistas al interior de la colectividad tienen reparos, propone entre otras cosas el aumento de impuestos y el recorte del Estado. Aunque Uribe asegura que apoyarán la iniciativa con algunas condiciones y modificaciones al texto original -asegurando que aún no se toma una decisión de fondo- , miembros dentro de la bancada oficialista no ven con buenos ojos el proyecto presentado e incluso, según fuentes le contaron a El Espectador, piensan presentar un contraproyecto.

"Nosotros estamos de acuerdo en la situación tan grave del país, pero además es lo natural en este partido porque a lo largo de los últimos cuatro años fue el partido firme de principio a fin en el tema de la oposición. Para nosotros nada de lo que aparece ahora es nuevo, lo veníamos advirtiendo a lo largo de esos cuatro años, hay que buscar esas soluciones aquí y hay unos temas alternativos, uno de ajuste al proyecto y otro de sustituir el proyecto por una reforma profundamente estructural", dijo Uribe tras la reunión.

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No obstante, la bancada del Centro Democrático está expectante a como se gesten los diálogos con el Gobierno -algo que viene avanzando, tanto así que, según miembros del partido, Uribe y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez ya tuvieron una primera conversación vía telefónica este jueves-. Además se tiene prevista una segunda reunión para, ahí sí, tomar la decisión de fondo, pues no ven negociable el alza de impuestos y consideran que el recorte al Estado es menor de lo que debería.

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"La bancada del Centro Democrático continúa analizando el impacto del proyecto de Rescate Fiscal junto a expertos en materia económica y tributaria. Para Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, el problema de Colombia no está en los ingresos, sino en el gasto. ‘Cada vez que hacemos una reforma tributaria, el aumento del recaudo es diminuto. La solución no está en más impuestos’, aseguró", dijo el partido durante la reunión que inició hacia el medio día.

Estamos en reunión de bancada del @CeDemocratico con el presidente @AlvaroUribeVel, realizando un estudio técnico y un análisis detallado del proyecto de ley de rescate fiscal presentado por el Gobierno Nacional.



También examinamos la situación de las finanzas públicas del país,… pic.twitter.com/k5U9tWJKzi — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) November 5, 2026

Además, el partido aseguró que Santiago Pardo, experto en economía, "alertó sobre los riesgos que enfrenta la estabilidad de las finanzas públicas en Colombia, debido a la combinación de un elevado nivel de endeudamiento y un bajo crecimiento económico". Frente a este panorama, Pardo señaló que el país necesita ajustar el gasto estatal, fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando, y generar condiciones para dinamizar la economía. “Colombia debe crecer al 7 %, no al 2 %”, sostuvo.

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Ahora la decisión depende de cómo se gesten los movimientos para concertar con la bancada desde el Ejecutivo, pues el uribismo juega un papel fundamental para lograr las mayorías y que la ley logre llegar a término. Hay expectativa.

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